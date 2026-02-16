Robôs humanoides chineses encantam o mundo com alta performance no Festival de Gala do Ano Novo; vídeo

247 – Robôs humanoides da empresa chinesa Unitree voltaram a impressionar o público no Gala do Festival da Primavera 2026, exibido na noite de segunda-feira, com uma rotina que combinou parkour, movimentos do estilo conhecido como “punho bêbado” (Drunken Fist), uso de nunchaku e uma coreografia final com espada. A apresentação marcou um salto tecnológico em relação ao ano anterior, quando os mesmos robôs haviam executado a tradicional dança Yangko no evento de 2025.

🤯ISSO FOI INCRÍVEL! Agora, a apresentação dos robôs Kung Fu na Gala do Festival da Primavera superou todas as expectativas!



A tradicional arte marcial chinesa encontra a tecnologia robótica mais avançada. A inovação da China está no futuro! pic.twitter.com/L2HxRYg8fd February 16, 2026

As informações foram publicadas pelo jornal Global Times, que citou comunicado enviado pela Unitree na segunda-feira e reportagem da CCTV News sobre o desempenho e os avanços tecnológicos demonstrados no palco.

Acrobacias aéreas e coordenação em alta velocidade

Segundo a empresa, os robôs H1 realizaram saltos do tipo “table-vaulting parkour” — movimento em que o atleta utiliza uma mesa ou obstáculo como apoio para impulsionar o corpo — além de manobras aéreas como salto mortal a três metros de altura, giros com apoio em uma única perna e o chamado “Airflare”, um movimento acrobático originado no breakdance em que o corpo gira no ar com apoio alternado das mãos, alcançando, no caso da apresentação, sete voltas e meia.

A Unitree informou que a performance alcançou o que descreveu como a primeira reposição de formação em alta velocidade em grupo, com velocidade máxima de reposicionamento chegando a 4 metros por segundo. De acordo com a CCTV News, o especialista identificado apenas como Wang afirmou que os robôs realizaram mudanças de formação e movimentos de artes marciais enquanto corriam em alta velocidade, classificando a demonstração como a estreia global de uma tecnologia de controle em cluster altamente dinâmica e coordenada. Ele declarou: “The move is highly practical and lays the groundwork for future robot deployment in cluster operations or single-unit scheduling across other scenarios”.

O que é o “punho bêbado” e o uso de nunchaku

Um dos momentos mais comentados da apresentação foi a incorporação de movimentos inspirados no “Drunken Fist”, conhecido em português como “punho bêbado”. Trata-se de um estilo tradicional do kung-fu chinês que simula os movimentos de uma pessoa embriagada. Apesar da aparência aparentemente desequilibrada, o estilo exige alto nível de controle corporal, mudanças bruscas de direção, variações de ritmo e ataques imprevisíveis. O praticante alterna posturas baixas e instáveis com explosões rápidas de força, confundindo o adversário.

Já o nunchaku é uma arma tradicional de artes marciais composta por dois bastões curtos conectados por uma corrente ou corda. Seu manuseio exige coordenação fina, precisão nos movimentos circulares e controle da força para evitar impactos indesejados. Segundo a empresa, os robôs foram equipados com mãos hábeis desenvolvidas internamente, capazes de alternar rapidamente o uso de adereços marciais e manter empunhadura estável durante sequências complexas, permitindo a execução segura de rotinas com bastão e nunchaku.

Ao final da apresentação principal, o robô humanoide H2, com 1,8 metro de altura, executou uma rotina com espada. Em uma das subunidades do evento, realizada em Yiwu, na província de Zhejiang, no leste da China, o mesmo modelo apareceu vestido com uma armadura inspirada no Rei Macaco, personagem clássico da literatura chinesa, empunhando um bastão dourado e posicionado sobre uma “nuvem de cambalhota”, operada por cães-robôs quadrúpedes.

Repercussão nas redes sociais

A apresentação gerou ampla repercussão nas redes sociais chinesas e internacionais. No Sina Weibo, usuários comentaram que “The progress [of humanoid robot] has been incredible—last year it could only perform handkerchief twirling”, em referência à evolução em comparação ao número de 2025. Outros afirmaram que o Gala deste ano parecia um evento de lançamento de novos produtos tecnológicos.

Na plataforma X, o usuário “CyberRobo” classificou o vídeo da apresentação como “absolutely insane”. Já outro usuário identificado como “YM Shen” comentou: “Tool usage and force feedback and human interaction, self-recovery after jump. Amazing!”.

Da dança folclórica à robótica de alta performance

A performance deste ano ocorreu um ano após a apresentação da dança Yangko no Gala do Festival da Primavera do Ano da Serpente, em janeiro de 2025, dirigida pelo cineasta Zhang Yimou. Na ocasião, o número combinou patrimônio cultural chinês e tecnologia de ponta, surpreendendo o público.

Na edição de 2026, quatro startups — Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab — exibiram robôs humanoides no evento, com apresentações que incluíram dança, peças curtas e minifilmes. A presença ampliada dessas empresas reforça a estratégia de integração entre cultura, entretenimento e inovação tecnológica na China, projetando internacionalmente os avanços da robótica humanoide do país.