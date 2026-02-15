Xi Jinping envia felicitações à 39ª Cúpula da União Africana e anuncia tarifa zero para 53 países africanos

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, enviou neste sábado (14) uma mensagem de felicitações ao presidente rotativo da União Africana e presidente de Angola, João Lourenço, bem como ao presidente da Comissão da União Africana, Mohmoud Ali Youssouf, estendendo cumprimentos aos países e povos africanos pela realização da 39ª Cúpula da organização.

Xi Jinping destacou que o mundo atravessa rápidas mudanças, não vistas em um século, e que o Sul Global tem se fortalecido de forma significativa. No último ano, afirmou, a União Africana liderou os países do continente no avanço da integração regional, defendeu com firmeza os direitos e interesses legítimos da África e ampliou sua influência no cenário internacional.

Segundo o presidente chinês, diante de uma conjuntura internacional complexa e instável, a China mantém o compromisso com a paz mundial, o desenvolvimento comum e a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade. Ele anunciou que, a partir de 1º de maio de 2026, o país implementará integralmente medidas de tarifa zero para 53 países africanos com os quais mantém relações diplomáticas, além de ampliar o acesso de produtos africanos ao mercado chinês por meio do chamado "canal verde".

Xi também assinalou que, ao longo dos 70 anos de relações diplomáticas entre a China e os países africanos, ambas as partes permaneceram unidas nos momentos favoráveis e adversos, avançando lado a lado. A China, afirmou, está disposta a fortalecer a amizade histórica com a África, aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e ampliar o entendimento mútuo, a fim de escrever um novo capítulo da comunidade China-África com futuro compartilhado na nova era.