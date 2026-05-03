Xi convoca juventude a unir sonhos pessoais ao progresso nacional

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, convocou os jovens chineses a unir seus sonhos e projetos pessoais ao progresso nacional, em mensagem que destaca a importância da juventude no desenvolvimento da China às vésperas do Dia da Juventude, celebrado nesta segunda-feira (4).

Segundo o jornal Global Times Xi fez a declaração em uma carta de resposta enviada a representantes dos agraciados com a Medalha da Juventude Chinesa do Quatro de Maio e com o Prêmio Jovem Pioneiro da Nova Era.

Xi Jinping, que também é secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, afirmou que os jovens devem inserir suas aspirações individuais no contexto mais amplo do desenvolvimento nacional.

A mensagem foi divulgada em meio às celebrações do Dia da Juventude na China, data de forte simbolismo político e histórico no país. Na carta, Xi também transmitiu felicitações aos jovens de todo o território chinês, reforçando o reconhecimento oficial ao papel das novas gerações na construção do futuro nacional.

A correspondência foi direcionada a representantes de jovens homenageados com duas importantes distinções: a Medalha da Juventude Chinesa do Quatro de Maio e o Prêmio Jovem Pioneiro da Nova Era. As honrarias reconhecem trajetórias consideradas exemplares entre jovens chineses e reforçam a valorização do engajamento da juventude nos objetivos de desenvolvimento do país.

Ao relacionar ambições pessoais ao avanço nacional, Xi buscou destacar a responsabilidade coletiva dos jovens no processo de modernização da China. A mensagem também reforça a ideia de que a realização individual deve caminhar ao lado das metas de desenvolvimento do país, especialmente em uma etapa em que Pequim enfatiza o papel das novas gerações em sua agenda nacional.

A carta de Xi Jinping se soma a outras manifestações oficiais voltadas à juventude chinesa em datas comemorativas, nas quais o governo central ressalta a disciplina, a dedicação e a participação social como elementos associados ao desenvolvimento do país.