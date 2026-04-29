Realizado evento promocional do volume 5 da obra Xi Jinping: A Governança da China

CGTN – O evento promocional da edição em inglês do volume 5 da obra Xi Jinping: A Governança da China foi realizado na terça-feira (28) em Jacarta, Indonésia.

Participantes chineses e estrangeiros afirmaram que o volume reúne os mais recentes avanços do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para a nova Era, sendo uma obra de referência para a comunidade internacional conhecer e compreender a China contemporânea.

Segundo os convidados, atualmente, a China já iniciou a nova jornada do 15º Plano Quinquenal, enquanto a Indonésia avança firmemente em direção à Indonésia de Ouro 2045. A cooperação entre os dois países para promover o alinhamento estratégico e aprofundar a cooperação ao desenvolvimento não só trará benefícios tangíveis aos povos de ambos os países, como também injetará um forte impulso para fortalecer as forças do Sul Global e aperfeiçoar o sistema de governança global.

Durante o evento, os especialistas e acadêmicos presentes dialogaram e trocaram ideias sobre temas como as oportunidades de desenvolvimento do 15º Plano Quinquenal, a modernização conjunta e as experiências de redução da pobreza.

Fonte: CMG