Xi Jinping defende avanço de nova parceria estratégica entre China e Canadá

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu o fortalecimento de uma nova parceria estratégica entre a China e o Canadá, com base em um senso de responsabilidade compartilhada em relação à história, aos povos e ao cenário internacional. A declaração foi feita durante um encontro com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, realizado nesta sexta-feira (16), no Grande Salão do Povo, em Pequim.Durante a reunião, Xi ressaltou que os dois países devem atuar conjuntamente para impulsionar as relações sino-canadenses em direção a um desenvolvimento saudável, estável e sustentável, com o objetivo de gerar benefícios concretos para as populações de ambas as nações. A informação foi divulgada pelo jornal Global Times.

Segundo o presidente chinês, o aprofundamento da cooperação bilateral exige visão de longo prazo e compromisso com princípios que fortaleçam o diálogo político, econômico e diplomático entre Pequim e Ottawa. Para Xi, a evolução da parceria estratégica deve levar em conta não apenas os interesses imediatos, mas também o impacto das decisões conjuntas no equilíbrio global.

O encontro com Mark Carney ocorre em um contexto de busca por maior previsibilidade no sistema global. A China tem reiterado a importância de parcerias baseadas no respeito mútuo e na cooperação, enquanto o Canadá busca ampliar seu espaço diplomático na Ásia-Pacífico.

A reunião no Grande Salão do Povo simboliza a disposição de ambos os países em manter canais de diálogo abertos e em explorar novas possibilidades de cooperação estratégica, com foco no desenvolvimento econômico, na estabilidade política e no fortalecimento das relações bilaterais ao longo do tempo.