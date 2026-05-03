A dama de ferro que dividiu o mundo: como Margaret Thatcher impulsionou o neoliberalismo e se tornou alvo de rejeição global

247 – Margaret Thatcher chegou ao poder no Reino Unido em 4 de maio de 1979, em uma eleição que marcaria uma inflexão histórica não apenas para o país, mas para o mundo. Primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra britânica, Thatcher liderou uma profunda transformação econômica e política, tornando-se o principal rosto da ascensão do neoliberalismo e uma das figuras mais polarizadoras do século XX.

Sua vitória ocorreu em meio a um cenário de crise econômica aguda. O Reino Unido enfrentava inflação elevada, crescimento baixo, greves generalizadas e um Estado pressionado por gastos sociais. O chamado “Inverno do Descontentamento” expôs o esgotamento do modelo de bem-estar social construído no pós-guerra e abriu caminho para uma guinada radical à direita.

A ruptura neoliberal

Ao assumir o governo, Thatcher implementou uma agenda inspirada em economistas liberais como Friedrich Hayek e Milton Friedman. O objetivo era reduzir o papel do Estado, fortalecer o mercado e reconfigurar as bases da economia britânica.

Entre suas principais medidas estiveram a privatização em larga escala de empresas estatais, a desregulamentação do sistema financeiro, o corte de gastos públicos e a flexibilização das relações de trabalho. Empresas como British Telecom, British Gas e British Airways foram vendidas, enquanto setores estratégicos passaram a operar sob lógica privada.

A ofensiva contra os sindicatos foi um dos pilares do seu governo. A greve dos mineiros de 1984–1985 tornou-se um símbolo desse confronto. Thatcher enfrentou os trabalhadores com dureza, enfraquecendo o movimento sindical e alterando profundamente o equilíbrio de forças entre capital e trabalho no Reino Unido.

Esse modelo, posteriormente conhecido como “thatcherismo”, não apenas reconfigurou a economia britânica, como também influenciou governos ao redor do mundo, especialmente em parceria com o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Juntos, consolidaram uma agenda global de liberalização econômica, abertura de mercados e redução do papel do Estado.

Influência internacional e América Latina

A ascensão do neoliberalismo sob Thatcher teve repercussões profundas na América Latina, região que, desde os anos 1970, já vinha sendo utilizada como laboratório de políticas econômicas liberais. Embora Thatcher não tenha sido a arquiteta inicial dessas experiências, seu governo contribuiu para legitimar e expandir esse modelo em escala global.

Durante a Guerra Fria, o Reino Unido manteve alinhamento com os Estados Unidos em apoio a governos e regimes que combatiam o avanço de forças de esquerda, mesmo quando isso implicava respaldo indireto a ditaduras militares. No caso do Chile, governado por Augusto Pinochet após o golpe de 1973, Thatcher expressou apoio político ao regime, especialmente nos anos 1980.

Após deixar o poder, Thatcher chegou a elogiar Pinochet, defendendo sua atuação durante a Guerra das Malvinas e reconhecendo sua colaboração com o Reino Unido no conflito contra a Argentina, em 1982. Esse episódio reforçou críticas de setores progressistas, que apontam a conivência de líderes ocidentais com regimes autoritários na América Latina.

A expansão das políticas neoliberais na região, especialmente nos anos 1980 e 1990, ocorreu sob influência de organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial, que passaram a exigir reformas estruturais em troca de financiamento. O receituário incluía privatizações, ajuste fiscal e abertura comercial — elementos centrais do modelo defendido por Thatcher.

Guerra, poder e consolidação política

A Guerra das Malvinas, em 1982, foi um ponto decisivo para a consolidação política de Thatcher. O conflito com a Argentina elevou sua popularidade interna e fortaleceu sua imagem de liderança firme, rendendo-lhe o apelido de “Dama de Ferro”.

A vitória militar foi utilizada para reforçar o nacionalismo britânico e consolidar seu projeto político. Nas eleições seguintes, Thatcher foi reeleita com ampla maioria, garantindo continuidade às reformas neoliberais.

Rejeição e legado controverso

Apesar de ter sido celebrada por setores conservadores e pelo mercado financeiro, Thatcher tornou-se uma das figuras mais rejeitadas por movimentos progressistas em todo o mundo. Suas políticas são frequentemente associadas ao aumento da desigualdade social, à precarização do trabalho e ao enfraquecimento de serviços públicos.

No Reino Unido, regiões industriais sofreram forte desindustrialização, com impactos duradouros sobre comunidades operárias. O aumento do desemprego e a redução de políticas sociais alimentaram críticas que persistem até hoje.

Internacionalmente, sua associação com regimes autoritários e sua defesa intransigente do livre mercado consolidaram sua imagem como símbolo de um modelo econômico excludente. Para muitos críticos, o neoliberalismo impulsionado por Thatcher e seus aliados aprofundou assimetrias globais e limitou a capacidade dos Estados de promover desenvolvimento com justiça social.

Margaret Thatcher deixou o poder em 1990, após mais de uma década no comando do Reino Unido. Décadas depois, sua influência segue presente no debate político e econômico global, dividindo opiniões entre aqueles que a veem como responsável por modernizar economias e aqueles que a apontam como arquiteta de um modelo que ampliou desigualdades e fragilizou direitos sociais.