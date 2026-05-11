Bob Marley: 45 anos sem o ícone global do reggae

247 – Há 45 anos, em 11 de maio de 1981, morria em Miami, nos Estados Unidos, Bob Marley. Aos 36 anos, vítima de um câncer agressivo, o cantor, compositor e ativista jamaicano deixou uma obra que ultrapassou os limites da música e se transformou em símbolo mundial de resistência política, combate ao racismo e defesa da união entre os povos.

Nascido Robert Nesta Marley, em 1945, na pequena localidade de Nine Miles, na Jamaica, o artista ajudou a transformar o reggae em um fenômeno global. Ao lado do grupo The Wailers, consolidou uma sonoridade marcada por mensagens espirituais, sociais e políticas.

Reggae como linguagem universal

A partir da década de 1970, Marley passou a ocupar espaço central na música internacional com discos que se tornaram clássicos do reggae. Álbuns como Exodus, Rastaman Vibration, Kaya e Uprising ajudaram a popularizar canções como “No Woman, No Cry”, “One Love”, “Get Up, Stand Up” e “Redemption Song”.

O cantor foi responsável por transformar o reggae em uma linguagem universal ligada à luta contra opressão, desigualdade e violência. Sua música atravessou fronteiras culturais e políticas, alcançando públicos em diferentes continentes.

Atuação política e defesa da paz

O engajamento político foi uma das principais marcas de sua trajetória. Em meio à forte polarização e violência política na Jamaica dos anos 1970, Marley buscou atuar como figura conciliadora entre grupos rivais ligados aos dois maiores partidos do país.

Em 1976, sofreu um atentado a tiros dentro de casa, poucos dias antes da realização do show Smile Jamaica. Mesmo ferido, decidiu manter a apresentação diante do público.

Dois anos depois, protagonizou uma das imagens mais emblemáticas de sua carreira durante o concerto One Love Peace Concert, realizado em Kingston. No palco, Marley uniu as mãos dos adversários políticos Michael Manley e Edward Seaga diante da multidão, num gesto que se tornou símbolo internacional de reconciliação.

Pan-africanismo e combate ao racismo

Ligado ao movimento rastafári, Bob Marley defendia a valorização da identidade negra e o pan-africanismo. Suas letras frequentemente denunciavam desigualdades sociais, efeitos do colonialismo e violência estatal.

A espiritualidade rastafári influenciou diretamente sua visão política e cultural. Marley defendia a união dos povos africanos e descendentes africanos espalhados pelo mundo, além da emancipação cultural e espiritual da população negra.

Defesa da cannabis como elemento religioso

Outro tema associado à imagem do cantor foi a defesa do uso ritual da maconha dentro da tradição rastafári. Marley tratava a cannabis como elemento espiritual e religioso ligado à meditação e à conexão espiritual.

Décadas após sua morte, sua figura continuou associada ao debate internacional sobre descriminalização e legalização da planta, especialmente em movimentos culturais ligados ao reggae e à cultura rastafári.

Sucesso mundial e legado

O impacto comercial da obra de Bob Marley também permanece expressivo. A coletânea Legend, lançada em 1984, tornou-se o disco de reggae mais vendido da história, ultrapassando 10 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos e mais de 12 milhões comercializadas mundialmente.

Estimativas apontam que Marley tenha vendido mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, consolidando-se como um dos artistas mais populares da história da música.

Após sua morte, o reconhecimento internacional cresceu ainda mais. Em 1994, o cantor entrou para o Rock and Roll Hall of Fame. Já em 2001, recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award, homenagem destinada a artistas de contribuição histórica para a música mundial.

Quatro décadas e meia após sua morte, Bob Marley segue como um dos artistas mais influentes da história da música. Seu legado permanece associado não apenas ao reggae, mas também à defesa da paz, da igualdade racial e da justiça social.