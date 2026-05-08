Let it Be completa 56 anos e reafirma o legado eterno dos Beatles na história da música

247 – Em 8 de maio de 1970, os Beatles lançavam oficialmente Let it Be, o álbum que encerraria de forma definitiva a trajetória da banda mais influente da história da música popular. Mais de meio século depois, o disco segue como um marco cultural e emocional de alcance global, reafirmando o impacto extraordinário do quarteto de Liverpool sobre gerações inteiras de artistas, intelectuais e admiradores em todos os continentes.

O lançamento ocorreu em meio ao processo de dissolução da banda, poucas semanas após Paul McCartney anunciar publicamente sua saída do grupo. Ainda assim, Let it Be não representou apenas um adeus melancólico. O álbum transformou-se em símbolo de resistência emocional, espiritualidade e esperança coletiva em um período marcado por profundas mudanças políticas, culturais e sociais no Ocidente.

Canções como Let it Be, Across the Universe, Get Back e The Long and Winding Road ultrapassaram o universo da música pop para se tornarem parte da memória afetiva da humanidade. Décadas depois, continuam presentes em trilhas sonoras, manifestações culturais, cerimônias públicas e momentos históricos, atravessando fronteiras linguísticas e geracionais.

O álbum que marcou o fim dos Beatles

Embora Let it Be tenha sido o último álbum lançado pelos Beatles, ele não foi o último gravado. As sessões principais ocorreram em janeiro de 1969, antes da produção de Abbey Road, lançado em setembro daquele ano. O projeto nasceu inicialmente com o título Get Back e tinha como proposta um retorno às origens do grupo: gravações mais simples, ao vivo, sem os excessos de estúdio que marcaram a fase psicodélica da banda.

O processo, porém, revelou tensões internas profundas. Divergências criativas, desgaste pessoal e disputas empresariais tornaram o ambiente cada vez mais difícil. As imagens registradas durante as sessões — eternizadas no documentário Let it Be e revisitadas décadas depois por Peter Jackson em The Beatles: Get Back — mostraram uma banda vivendo simultaneamente genialidade artística e fragmentação humana.

Mesmo em meio às dificuldades, os Beatles produziram algumas de suas obras mais emocionantes. A faixa-título, escrita por Paul McCartney, tornou-se uma espécie de oração secular contemporânea. Inspirada em um sonho com sua mãe, Mary McCartney, a música atravessou décadas como mensagem universal de consolo e serenidade.

"When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me / Speaking words of wisdom: let it be" tornou-se um dos versos mais conhecidos da música mundial.

A revolução cultural promovida pelos Beatles

A importância histórica dos Beatles transcende o sucesso comercial. O grupo redefiniu completamente os padrões da indústria musical e alterou a própria percepção da juventude sobre arte, comportamento e liberdade.

Formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, o quarteto emergiu no início dos anos 1960 em uma Inglaterra ainda marcada pelas cicatrizes do pós-guerra. Em poucos anos, tornou-se o centro de uma revolução cultural sem precedentes.

Os Beatles não apenas criaram músicas populares. Eles transformaram o álbum em obra conceitual, ampliaram os limites da experimentação sonora e elevaram o rock a um novo patamar artístico. Trabalhos como Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e o chamado Álbum Branco mudaram para sempre a linguagem da música contemporânea.

A influência do grupo alcançou a moda, o cinema, a política, a filosofia oriental, os movimentos pacifistas e até mesmo a maneira como a juventude passou a se relacionar com autoridade, identidade e criatividade.

No auge da Guerra Fria, os Beatles tornaram-se também uma linguagem universal compartilhada por jovens tanto no Ocidente quanto em países socialistas. Em diversos contextos históricos, suas músicas funcionaram como símbolo de liberdade cultural e expressão individual.

A genialidade coletiva e as diferenças criativas

Parte da força dos Beatles estava justamente na combinação singular das personalidades de seus integrantes. Lennon representava a inquietação artística e o espírito contestador. McCartney trazia sofisticação melódica e extraordinária capacidade de composição. Harrison ampliava os horizontes espirituais e musicais da banda, aproximando o grupo da cultura indiana e de sonoridades experimentais. Ringo Starr, frequentemente subestimado, consolidava a identidade rítmica e humana do conjunto.

As tensões internas que levaram ao fim da banda também eram resultado desse nível raro de criatividade. Cada integrante já possuía ambições artísticas próprias no final dos anos 1960. O rompimento, embora doloroso para milhões de fãs, acabou permitindo que cada um desenvolvesse trajetórias individuais importantes.

Ainda assim, nenhuma carreira solo conseguiu reproduzir a força coletiva dos Beatles. O grupo permaneceu como fenômeno único, quase impossível de ser replicado.

O último show no telhado e o nascimento da eternidade

Um dos momentos mais emblemáticos ligados a Let it Be foi o lendário show no terraço da Apple Corps, em Londres, realizado em 30 de janeiro de 1969. Sem aviso prévio, os Beatles tocaram ao vivo no topo do prédio da gravadora diante de uma cidade paralisada pela surpresa.

A apresentação improvisada transformou-se em um dos acontecimentos mais icônicos da história do rock. Ali, no alto de um prédio londrino, encerrava-se simbolicamente a trajetória pública da maior banda do planeta.

Décadas depois, aquela cena permanece viva no imaginário coletivo. Não apenas pela música, mas porque sintetiza a essência dos Beatles: criatividade espontânea, irreverência e conexão profunda com o público.

Um legado que atravessa gerações

Mesmo após mais de 50 anos do fim da banda, os Beatles seguem presentes no cotidiano cultural do planeta. Suas músicas continuam entre as mais executadas do mundo. Novas gerações descobrem o grupo continuamente através do streaming, de documentários, filmes e reedições históricas.

Artistas de diferentes estilos — do rock ao hip hop, da música clássica ao pop contemporâneo — reconhecem a influência direta dos Beatles em suas trajetórias. A banda ajudou a estabelecer padrões modernos de composição, gravação, produção e performance.

Além da dimensão musical, os Beatles permanecem como símbolo de uma época em que a cultura parecia capaz de transformar consciências e aproximar pessoas ao redor do mundo.

Em tempos marcados por polarização, hiperconectividade e consumo acelerado de conteúdo, o legado dos Beatles resiste justamente por preservar uma combinação rara de simplicidade emocional e sofisticação artística.

Let it Be como mensagem permanente

Talvez nenhuma obra dos Beatles tenha envelhecido de maneira tão poderosa quanto Let it Be. A canção central do álbum tornou-se um refúgio emocional coletivo em momentos de crise, luto e esperança.

Ao longo das décadas, ela foi reinterpretada em cerimônias religiosas, atos públicos, shows beneficentes e homenagens após tragédias internacionais. Sua mensagem ultrapassou o universo pop e assumiu dimensão quase espiritual.

Mais do que um disco de despedida, Let it Be transformou-se em uma espécie de testamento artístico dos Beatles. Um encerramento melancólico, mas profundamente humano.

Em 8 de maio de 1970, encerrava-se oficialmente a trajetória da banda mais importante da música popular moderna. Mas o fim dos Beatles nunca significou desaparecimento. Pelo contrário: marcou o início de sua eternidade cultural.