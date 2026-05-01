Entenda como se deu a criação da CLT por Getúlio Vargas e a consolidação dos direitos trabalhistas no Brasil

247 – A criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, representa um dos momentos mais decisivos da história social e econômica do Brasil. Elaborada em um contexto de industrialização acelerada e de reorganização das relações entre Estado, capital e trabalhadores, a CLT consolidou direitos fundamentais e instituiu um modelo de proteção trabalhista que moldaria o país ao longo das décadas seguintes.

A legislação foi instituída por meio do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, data simbólica escolhida por Vargas para reforçar o vínculo político com a classe trabalhadora. Inspirada em modelos europeus, especialmente na legislação social da Itália e da Alemanha do início do século XX, a CLT reuniu e sistematizou normas já existentes, além de introduzir novos direitos.

Contexto histórico e político

A criação da CLT ocorreu durante o Estado Novo (1937-1945), período de governo centralizador sob liderança de Vargas. Embora marcado por restrições democráticas, esse momento também foi caracterizado por uma forte intervenção estatal na economia e pela construção de uma base trabalhista organizada.

O Brasil vivia uma transição estrutural: deixava de ser uma economia predominantemente agrária para se tornar um país urbano-industrial. O crescimento das cidades e das fábricas gerava tensões sociais, greves e demandas por melhores condições de trabalho. Nesse cenário, o Estado assumiu o papel de mediador, buscando garantir estabilidade social e impulsionar o desenvolvimento econômico.

A CLT surge, portanto, como parte de um projeto mais amplo de modernização nacional, em que o trabalho assalariado passa a ser regulado e protegido, ao mesmo tempo em que se integra ao modelo de desenvolvimento industrial.

Principais direitos garantidos

A Consolidação das Leis do Trabalho estabeleceu uma série de direitos que se tornaram pilares da proteção social no Brasil. Entre os principais, destacam-se:

Jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias

Descanso semanal remunerado

Férias anuais remuneradas

Regulamentação do trabalho feminino e infantil

Carteira de trabalho obrigatória

Justiça do Trabalho como instância de mediação de conflitos

Salário mínimo (instituído anteriormente, mas reforçado no sistema trabalhista)

Essas medidas representaram um avanço significativo em relação à ausência de proteção que marcava as relações de trabalho até então. Antes da CLT, a legislação era fragmentada e insuficiente, deixando grande parte dos trabalhadores vulnerável a abusos.

O papel do Estado e o modelo trabalhista

A CLT consolidou um modelo de relações trabalhistas fortemente mediado pelo Estado. Os sindicatos passaram a ser reconhecidos oficialmente, mas também submetidos a um sistema de controle estatal, com financiamento via imposto sindical e regras específicas de organização.

Esse modelo, frequentemente descrito como corporativista, buscava equilibrar interesses entre trabalhadores e empregadores, evitando conflitos mais agudos. Ao mesmo tempo, criou uma base política importante para Vargas, que se consolidou como líder associado à defesa dos direitos sociais.

A figura do trabalhador urbano, com direitos garantidos e protegido por lei, tornou-se central no projeto nacional-desenvolvimentista. A CLT, nesse sentido, não foi apenas uma legislação técnica, mas um instrumento de construção política e social.

Impactos econômicos e sociais

Ao longo das décadas, a CLT desempenhou papel fundamental na formalização do mercado de trabalho brasileiro. A criação de regras claras contribuiu para reduzir a informalidade em determinados períodos e garantiu maior previsibilidade nas relações entre empregados e empregadores.

Do ponto de vista social, a legislação ampliou a cidadania ao incorporar direitos trabalhistas como parte integrante da vida dos brasileiros. O acesso a férias, descanso e remuneração mínima ajudou a melhorar as condições de vida e a fortalecer o mercado interno.

Além disso, a CLT contribuiu para a criação de uma classe trabalhadora organizada, com capacidade de reivindicação e participação política. Esse processo foi decisivo para a consolidação de direitos ao longo do século XX.

Críticas e debates ao longo do tempo

Apesar de sua importância histórica, a CLT também foi alvo de críticas ao longo dos anos. Setores empresariais frequentemente argumentaram que a rigidez da legislação aumentava os custos de contratação e dificultava a competitividade.

Por outro lado, movimentos trabalhistas e setores progressistas defenderam a manutenção e ampliação dos direitos, destacando o papel da CLT na redução das desigualdades e na proteção dos mais vulneráveis.

Essas tensões se intensificaram nas últimas décadas, especialmente com a reforma trabalhista de 2017, que flexibilizou diversas regras da CLT. A reforma alterou pontos como a prevalência do negociado sobre o legislado, contratos intermitentes e regras de jornada, gerando um novo ciclo de debates sobre o equilíbrio entre proteção social e dinamismo econômico.

A CLT no Brasil contemporâneo

Mais de 80 anos após sua criação, a CLT continua sendo um dos pilares da legislação brasileira. Mesmo com mudanças e adaptações, sua estrutura básica permanece relevante para milhões de trabalhadores.

Em um cenário marcado por transformações tecnológicas, novas formas de trabalho e crescimento da informalidade, o debate sobre a atualização da CLT ganha nova dimensão. Questões como trabalho por aplicativos, home office e precarização colocam desafios adicionais para o modelo tradicional.

Ainda assim, a essência da CLT — a proteção do trabalhador e a regulação das relações de trabalho — segue como referência central no debate público.

Legado histórico de Getúlio Vargas

A criação da CLT consolidou o legado de Getúlio Vargas como o principal responsável pela institucionalização dos direitos trabalhistas no Brasil. Sua atuação marcou profundamente a relação entre Estado e sociedade, estabelecendo bases que ainda influenciam o país.

Ao integrar direitos sociais ao projeto de desenvolvimento nacional, Vargas redefiniu o papel do trabalho na economia e na política. A CLT, nesse sentido, não é apenas um conjunto de normas, mas um símbolo de um período em que o Estado assumiu a responsabilidade de promover justiça social.

O debate sobre seu futuro permanece aberto, mas sua importância histórica é incontestável.