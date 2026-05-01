Entenda como se deu a criação da CLT por Getúlio Vargas e a consolidação dos direitos trabalhistas no Brasil
Consolidação das Leis do Trabalho estruturou relações entre capital e trabalho e permanece central no debate econômico e político
247 – A criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas, representa um dos momentos mais decisivos da história social e econômica do Brasil. Elaborada em um contexto de industrialização acelerada e de reorganização das relações entre Estado, capital e trabalhadores, a CLT consolidou direitos fundamentais e instituiu um modelo de proteção trabalhista que moldaria o país ao longo das décadas seguintes.
A legislação foi instituída por meio do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, data simbólica escolhida por Vargas para reforçar o vínculo político com a classe trabalhadora. Inspirada em modelos europeus, especialmente na legislação social da Itália e da Alemanha do início do século XX, a CLT reuniu e sistematizou normas já existentes, além de introduzir novos direitos.
Contexto histórico e político
A criação da CLT ocorreu durante o Estado Novo (1937-1945), período de governo centralizador sob liderança de Vargas. Embora marcado por restrições democráticas, esse momento também foi caracterizado por uma forte intervenção estatal na economia e pela construção de uma base trabalhista organizada.
O Brasil vivia uma transição estrutural: deixava de ser uma economia predominantemente agrária para se tornar um país urbano-industrial. O crescimento das cidades e das fábricas gerava tensões sociais, greves e demandas por melhores condições de trabalho. Nesse cenário, o Estado assumiu o papel de mediador, buscando garantir estabilidade social e impulsionar o desenvolvimento econômico.
A CLT surge, portanto, como parte de um projeto mais amplo de modernização nacional, em que o trabalho assalariado passa a ser regulado e protegido, ao mesmo tempo em que se integra ao modelo de desenvolvimento industrial.
Principais direitos garantidos
A Consolidação das Leis do Trabalho estabeleceu uma série de direitos que se tornaram pilares da proteção social no Brasil. Entre os principais, destacam-se:
- Jornada de trabalho limitada a 8 horas diárias
- Descanso semanal remunerado
- Férias anuais remuneradas
- Regulamentação do trabalho feminino e infantil
- Carteira de trabalho obrigatória
- Justiça do Trabalho como instância de mediação de conflitos
- Salário mínimo (instituído anteriormente, mas reforçado no sistema trabalhista)
Essas medidas representaram um avanço significativo em relação à ausência de proteção que marcava as relações de trabalho até então. Antes da CLT, a legislação era fragmentada e insuficiente, deixando grande parte dos trabalhadores vulnerável a abusos.
O papel do Estado e o modelo trabalhista
A CLT consolidou um modelo de relações trabalhistas fortemente mediado pelo Estado. Os sindicatos passaram a ser reconhecidos oficialmente, mas também submetidos a um sistema de controle estatal, com financiamento via imposto sindical e regras específicas de organização.
Esse modelo, frequentemente descrito como corporativista, buscava equilibrar interesses entre trabalhadores e empregadores, evitando conflitos mais agudos. Ao mesmo tempo, criou uma base política importante para Vargas, que se consolidou como líder associado à defesa dos direitos sociais.
A figura do trabalhador urbano, com direitos garantidos e protegido por lei, tornou-se central no projeto nacional-desenvolvimentista. A CLT, nesse sentido, não foi apenas uma legislação técnica, mas um instrumento de construção política e social.
Impactos econômicos e sociais
Ao longo das décadas, a CLT desempenhou papel fundamental na formalização do mercado de trabalho brasileiro. A criação de regras claras contribuiu para reduzir a informalidade em determinados períodos e garantiu maior previsibilidade nas relações entre empregados e empregadores.
Do ponto de vista social, a legislação ampliou a cidadania ao incorporar direitos trabalhistas como parte integrante da vida dos brasileiros. O acesso a férias, descanso e remuneração mínima ajudou a melhorar as condições de vida e a fortalecer o mercado interno.
Além disso, a CLT contribuiu para a criação de uma classe trabalhadora organizada, com capacidade de reivindicação e participação política. Esse processo foi decisivo para a consolidação de direitos ao longo do século XX.
Críticas e debates ao longo do tempo
Apesar de sua importância histórica, a CLT também foi alvo de críticas ao longo dos anos. Setores empresariais frequentemente argumentaram que a rigidez da legislação aumentava os custos de contratação e dificultava a competitividade.
Por outro lado, movimentos trabalhistas e setores progressistas defenderam a manutenção e ampliação dos direitos, destacando o papel da CLT na redução das desigualdades e na proteção dos mais vulneráveis.
Essas tensões se intensificaram nas últimas décadas, especialmente com a reforma trabalhista de 2017, que flexibilizou diversas regras da CLT. A reforma alterou pontos como a prevalência do negociado sobre o legislado, contratos intermitentes e regras de jornada, gerando um novo ciclo de debates sobre o equilíbrio entre proteção social e dinamismo econômico.
A CLT no Brasil contemporâneo
Mais de 80 anos após sua criação, a CLT continua sendo um dos pilares da legislação brasileira. Mesmo com mudanças e adaptações, sua estrutura básica permanece relevante para milhões de trabalhadores.
Em um cenário marcado por transformações tecnológicas, novas formas de trabalho e crescimento da informalidade, o debate sobre a atualização da CLT ganha nova dimensão. Questões como trabalho por aplicativos, home office e precarização colocam desafios adicionais para o modelo tradicional.
Ainda assim, a essência da CLT — a proteção do trabalhador e a regulação das relações de trabalho — segue como referência central no debate público.
Legado histórico de Getúlio Vargas
A criação da CLT consolidou o legado de Getúlio Vargas como o principal responsável pela institucionalização dos direitos trabalhistas no Brasil. Sua atuação marcou profundamente a relação entre Estado e sociedade, estabelecendo bases que ainda influenciam o país.
Ao integrar direitos sociais ao projeto de desenvolvimento nacional, Vargas redefiniu o papel do trabalho na economia e na política. A CLT, nesse sentido, não é apenas um conjunto de normas, mas um símbolo de um período em que o Estado assumiu a responsabilidade de promover justiça social.
O debate sobre seu futuro permanece aberto, mas sua importância histórica é incontestável.