Entenda por que o proletariado passou a ser chamado de precariado

247 – A expressão “precariado” tem ganhado espaço no debate econômico e social contemporâneo para descrever uma nova realidade do mundo do trabalho, marcada pela instabilidade, pela perda de direitos e pela crescente insegurança. O termo surge como uma atualização crítica da clássica noção de “proletariado”, refletindo as profundas transformações do capitalismo nas últimas décadas.

Criado a partir da combinação das palavras “precário” e “proletariado”, o conceito de precariado busca dar conta de um fenômeno que vai além da simples exploração do trabalho. Ele descreve uma condição estrutural de vulnerabilidade, na qual milhões de trabalhadores vivem sem garantias mínimas de renda, proteção social ou estabilidade.

Do proletariado ao precariado: uma mudança histórica

O conceito de proletariado, formulado por Karl Marx no século XIX, refere-se à classe trabalhadora que vende sua força de trabalho em troca de salário, sem possuir os meios de produção. Essa classe era vista como central na dinâmica do capitalismo industrial e como protagonista potencial de transformações sociais profundas.

No entanto, ao longo do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, muitos países experimentaram um período de relativa estabilidade no emprego, com a consolidação de direitos trabalhistas, sindicatos fortes e sistemas de proteção social. Esse cenário, porém, começou a se desfazer a partir dos anos 1970 e 1980, com a ascensão do neoliberalismo.

A globalização, a financeirização da economia e o avanço tecnológico alteraram profundamente as relações de trabalho. O emprego formal, estável e protegido passou a dar lugar a formas mais flexíveis — e frequentemente mais precárias — de ocupação.

A precarização como norma

O precariado se caracteriza justamente por essa nova lógica. Trata-se de trabalhadores inseridos em empregos temporários, informais, intermitentes ou sem garantias legais. Motoristas de aplicativos, entregadores, freelancers e trabalhadores por conta própria são exemplos emblemáticos dessa condição.

Ao contrário do proletariado clássico, que tinha uma identidade coletiva mais definida, o precariado vive uma fragmentação social e política. A ausência de vínculos estáveis dificulta a organização sindical e enfraquece a capacidade de mobilização coletiva.

Além disso, o precariado enfrenta uma constante insegurança: não sabe quanto ganhará no mês seguinte, não tem acesso garantido a benefícios como férias, aposentadoria ou seguro-desemprego e, muitas vezes, sequer possui direitos básicos assegurados.

A ideologia da “flexibilidade”

Um dos elementos centrais dessa transformação é a ideologia da “flexibilidade”, frequentemente apresentada como sinônimo de liberdade e autonomia. No discurso dominante, o trabalhador deixa de ser empregado para se tornar “empreendedor de si mesmo”.

No entanto, na prática, essa suposta autonomia frequentemente encobre relações de trabalho altamente assimétricas. Plataformas digitais, por exemplo, controlam algoritmicamente o ritmo e as condições de trabalho, sem assumir responsabilidades típicas de empregadores.

Essa dinâmica desloca os riscos do capital para o trabalhador. Se antes o risco era compartilhado ou absorvido por empresas e pelo Estado, agora ele recai quase integralmente sobre o indivíduo.

Impactos sociais e políticos

A expansão do precariado tem implicações profundas para a sociedade. Do ponto de vista econômico, contribui para a estagnação da renda e o aumento da desigualdade. Do ponto de vista social, gera insegurança, ansiedade e dificuldade de planejamento de vida.

Politicamente, o precariado representa um desafio. Por não possuir uma identidade de classe consolidada, tende a ser mais suscetível a discursos fragmentados, inclusive de caráter conservador ou autoritário. Ao mesmo tempo, também pode se tornar base para novas formas de mobilização social.

Um conceito em disputa

O termo precariado, popularizado por autores como Guy Standing, não é consensual. Alguns críticos argumentam que ele fragmenta a classe trabalhadora e obscurece a continuidade das relações de exploração capitalista. Para esses analistas, o precariado seria apenas uma nova forma de proletariado, adaptada às condições do capitalismo contemporâneo.

Ainda assim, o conceito tem sido amplamente utilizado para chamar atenção à deterioração das condições de trabalho e à necessidade de novas formas de proteção social.

O desafio do século XXI

A emergência do precariado coloca em questão os modelos tradicionais de regulação do trabalho. Sistemas construídos para uma economia industrial, baseada em empregos formais e estáveis, mostram-se insuficientes diante da nova realidade.

Diante disso, cresce o debate sobre alternativas como renda básica universal, novas formas de organização sindical e regulação das plataformas digitais.

Mais do que uma mudança terminológica, a passagem de “proletariado” para “precariado” revela uma transformação estrutural do capitalismo. Trata-se de um alerta sobre o aprofundamento da desigualdade e sobre a urgência de repensar o papel do Estado e das instituições na proteção do trabalho em um mundo cada vez mais instável.