Galileu, a Inquisição e a frase que virou símbolo da liberdade científica

247 – Galileu Galilei entrou para a história não apenas como um dos fundadores da ciência moderna, mas também como símbolo da coragem intelectual diante do poder dogmático. Em 22 de junho de 1633, em Roma, o cientista italiano foi condenado pela Inquisição da Igreja Católica e obrigado a renegar publicamente a defesa do heliocentrismo, teoria segundo a qual a Terra gira em torno do Sol.

O episódio marcou um dos momentos mais emblemáticos do confronto entre autoridade religiosa e liberdade de investigação. Galileu foi declarado “veementemente suspeito de heresia”, teve sua obra censurada e foi condenado à prisão, posteriormente convertida em prisão domiciliar.

A imagem do cientista idoso, pressionado a negar uma verdade observada com seus próprios instrumentos, atravessou os séculos como metáfora da tensão entre conhecimento e poder. Galileu não foi executado na fogueira, como às vezes se afirma de forma imprecisa, mas sofreu coerção, humilhação pública e restrições severas até o fim da vida.

O conflito entre ciência e dogma

A condenação de Galileu foi resultado de um longo embate em torno da teoria de Nicolau Copérnico. O modelo heliocêntrico deslocava a Terra do centro do universo e afirmava que os planetas giravam em torno do Sol. Essa concepção contrariava a visão geocêntrica, associada à tradição aristotélica e ptolomaica e interpretada, à época, como compatível com determinadas leituras das Escrituras.

Galileu não apenas defendeu o heliocentrismo. Ele produziu observações que enfraqueciam a velha visão do cosmos. Com o uso do telescópio, estudou as fases de Vênus, observou montanhas na Lua e identificou satélites orbitando Júpiter. Essas descobertas mostravam que nem todos os corpos celestes giravam em torno da Terra e ajudavam a abrir caminho para uma nova compreensão do universo.

O problema, para a Igreja daquele período, era que a defesa pública dessas ideias ameaçava mais do que uma interpretação astronômica. Atingia a autoridade institucional de um sistema que pretendia controlar os limites do conhecimento legítimo. Ao afirmar que a Terra se movia, Galileu questionava uma ordem intelectual sustentada por dogmas religiosos, hierarquias políticas e interpretações oficiais do mundo natural.

O livro que agravou a crise

O conflito se intensificou após a publicação do Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, obra em que Galileu apresentava um debate entre os modelos geocêntrico e heliocêntrico. Embora o texto fosse construído como uma discussão entre personagens, a obra foi interpretada pelas autoridades eclesiásticas como uma defesa do sistema copernicano.

A leitura feita pela Inquisição foi a de que Galileu havia desobedecido à advertência anterior para não sustentar o heliocentrismo como verdade física. O julgamento, portanto, não tratava apenas de astronomia, mas de obediência, censura e controle institucional sobre o saber.

Diante do tribunal, Galileu foi levado a abjurar suas ideias. A retratação pública tornou-se uma cena fundadora da memória moderna sobre a liberdade científica: um homem de ciência obrigado a negar aquilo que suas observações indicavam.

“Eppur si muove”: a frase famosa e a controvérsia

Nenhum episódio associado a Galileu se tornou tão conhecido quanto a frase “Eppur si muove” — em português, “e, no entanto, ela se move”. Segundo a tradição, o cientista teria pronunciado ou murmurado essas palavras depois de ser obrigado a renegar o heliocentrismo, como forma de reafirmar que, apesar da condenação, a Terra continuava se movendo em torno do Sol.

A frase ganhou força porque resume, em poucas palavras, a diferença entre a imposição do poder e a realidade dos fatos. Um tribunal podia obrigar Galileu a se retratar, mas não podia fazer a Terra parar. Por isso, “Eppur si muove” atravessou os séculos como símbolo da persistência da verdade científica diante da coerção.

A controvérsia, porém, é essencial. Não há prova histórica segura de que Galileu tenha realmente dito a frase naquele momento. A expressão é amplamente atribuída a ele, mas muitos historiadores a consideram uma construção posterior, uma espécie de legenda simbólica criada em torno do episódio.

Isso não reduz sua importância cultural. Ao contrário, mostra como determinados acontecimentos produzem frases que, mesmo sem comprovação documental plena, passam a condensar o sentido histórico de uma experiência. No caso de Galileu, “Eppur si muove” tornou-se a síntese de uma verdade mais ampla: a ciência pode ser reprimida, mas os fatos não desaparecem por decreto.

Por isso, a formulação mais precisa é afirmar que a frase é atribuída a Galileu, embora sua autenticidade seja controversa. Ela pertence tanto à história da ciência quanto à história dos símbolos políticos e culturais que ajudam a narrar a luta pela liberdade de pensamento.

Da condenação à vitória da razão

A punição imposta a Galileu não impediu o avanço do conhecimento. A teoria heliocêntrica, combatida pela Igreja no século XVII, tornou-se base da astronomia moderna. A obra de Galileu influenciou decisivamente o desenvolvimento da física e abriu caminho para a ciência experimental, baseada em observação, cálculo e verificação.

Mesmo confinado em prisão domiciliar, Galileu continuou trabalhando. Seus estudos sobre movimento e mecânica ajudaram a moldar a física moderna e influenciaram gerações posteriores de cientistas. A condenação que pretendia silenciá-lo acabou transformando seu nome em símbolo universal da liberdade intelectual.

Séculos depois, a própria Igreja Católica reconheceu os erros cometidos no caso. Mas a força histórica do episódio permanece. Galileu recorda que toda sociedade que tenta submeter a verdade ao poder abre caminho para o obscurantismo.

Sua condenação é lembrada não apenas como um erro da Igreja, mas como advertência permanente contra qualquer forma de censura ao pensamento crítico. Quando instituições políticas, religiosas ou econômicas tentam impor limites à investigação e à busca da verdade, a história de Galileu volta a falar ao presente.

Um símbolo para além da ciência

A atualidade do caso Galileu está justamente em sua dimensão universal. A disputa entre heliocentrismo e geocentrismo pertence ao passado, mas o conflito entre conhecimento e dogma continua vivo em diferentes formas. Negacionismos, perseguições a pesquisadores, censura intelectual e manipulação da verdade mostram que a lição de 1633 ainda não foi plenamente assimilada.

Galileu tornou-se um símbolo porque sua história ultrapassa a astronomia. Ela fala da coragem de observar, duvidar, demonstrar e resistir. Fala também dos riscos enfrentados por quem desafia verdades oficiais quando essas verdades servem à manutenção do poder.

A frase “Eppur si muove”, ainda que historicamente controversa, permanece poderosa por esse motivo. Ela expressa a independência da realidade diante da coerção. A Terra se move, mesmo quando o poder exige silêncio. A ciência avança, mesmo quando é perseguida. E a verdade, por mais reprimida que seja, encontra caminhos para reaparecer.