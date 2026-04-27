Guernica: o horror que ainda causa perplexidade e inspirou Pablo Picasso

247 – O bombardeio da cidade basca de Guernica, ocorrido em 26 de abril de 1937, permanece como um dos episódios mais chocantes da história contemporânea. O ataque, realizado durante a Guerra Civil Espanhola, marcou profundamente a memória coletiva mundial e se tornou um símbolo duradouro da violência indiscriminada contra populações civis.

A ofensiva foi conduzida principalmente pela Legião Condor, força aérea da Alemanha nazista, com apoio da aviação fascista italiana, em aliança com as tropas do general Francisco Franco. Guernica, um importante centro cultural e político do País Basco, foi alvo de uma estratégia militar que visava não apenas destruir infraestrutura, mas também espalhar terror entre a população.

Destruição e impacto imediato

Na tarde daquele 26 de abril, dia de feira na cidade, aviões lançaram bombas explosivas e incendiárias em sucessivas ondas. O ataque durou horas e deixou um rastro de destruição quase total. Casas, prédios públicos e igrejas foram reduzidos a escombros, enquanto civis desarmados tentavam escapar do fogo e dos escombros.

O número exato de vítimas ainda é objeto de debate entre historiadores, mas há consenso de que centenas de pessoas morreram, podendo chegar a mais de mil. O episódio rapidamente ganhou repercussão internacional, causando indignação e evidenciando o potencial devastador da guerra aérea moderna.

Um símbolo da barbárie moderna

O bombardeio de Guernica é frequentemente apontado como um dos primeiros ataques sistemáticos contra civis na Europa, antecipando práticas que se tornariam comuns durante a Segunda Guerra Mundial. A destruição da cidade não teve relevância militar decisiva, o que reforça a interpretação de que o objetivo central era psicológico: intimidar e desmoralizar a resistência republicana.

O episódio também expôs o envolvimento direto das potências fascistas europeias no conflito espanhol, que funcionou como um laboratório para as táticas militares posteriormente empregadas em escala global.

A resposta de Pablo Picasso

A repercussão internacional do ataque encontrou uma poderosa expressão artística na obra de Pablo Picasso. Indignado com a violência, o pintor espanhol criou, ainda em 1937, o mural “Guernica”, uma das obras mais emblemáticas do século XX.

A pintura, marcada por figuras distorcidas, dor e caos, traduz o sofrimento humano provocado pela guerra. Sem retratar explicitamente o ataque, Picasso construiu uma narrativa simbólica que transformou Guernica em um ícone universal contra a violência e o autoritarismo.

Memória e legado

Décadas depois, Guernica continua sendo lembrada como um alerta permanente sobre os riscos da escalada militar e da desumanização em conflitos armados. A cidade foi reconstruída, mas a memória do ataque permanece viva, tanto na Espanha quanto no imaginário global.

O episódio reforça a importância da preservação histórica e do compromisso com a paz. Ao atravessar gerações, Guernica segue provocando reflexão — não apenas sobre o passado, mas sobre os perigos que ainda ameaçam o presente e o futuro.