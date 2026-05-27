Kissinger: o Nobel da Paz acusado de apoiar guerras, golpes e ditaduras

247 – Henry Kissinger, um dos nomes mais poderosos da diplomacia dos Estados Unidos no século 20, nasceu em 27 de maio de 1923, na cidade alemã de Fürth. Conselheiro de Segurança Nacional e secretário de Estado dos governos Richard Nixon e Gerald Ford, Kissinger foi celebrado por setores do establishment ocidental como estrategista brilhante da Guerra Fria e arquiteto da aproximação entre Estados Unidos e China. Ao mesmo tempo, tornou-se símbolo da face mais violenta da política externa norte-americana, acusado de apoiar guerras, golpes militares, ditaduras e operações clandestinas que provocaram milhares de mortes ao redor do mundo.

Ao longo das últimas décadas, historiadores, juristas, jornalistas investigativos e organizações de direitos humanos associaram Kissinger a algumas das decisões mais devastadoras da política internacional contemporânea. Sua trajetória permanece cercada de controvérsias, especialmente pela atuação na Ásia e na América Latina durante os anos 1970.

Bombardeios secretos e destruição no Camboja

Uma das acusações mais graves contra Kissinger envolve a ampliação da Guerra do Vietnã para o Camboja e o Laos. Sob o governo Nixon, os Estados Unidos promoveram bombardeios secretos em territórios oficialmente neutros, numa operação militar clandestina conduzida com participação direta de Kissinger.

As ofensivas lançaram toneladas de explosivos sobre regiões cambojanas e laocianas, provocando destruição em massa e elevadíssimo número de mortes civis. Pesquisadores apontam que a devastação contribuiu para a desestabilização do Camboja e abriu caminho para a ascensão do Khmer Rouge, grupo responsável por um dos genocídios mais brutais do século 20.

Documentos históricos revelados posteriormente mostraram que o governo norte-americano ocultou deliberadamente a extensão das operações. Críticos afirmam que Kissinger participou ativamente da estratégia de escalada militar e do sigilo das operações.

O apoio ao golpe contra Allende no Chile

Na América Latina, Kissinger é frequentemente associado ao golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende no Chile em 1973. Registros históricos e documentos desclassificados mostram que o governo dos Estados Unidos atuou para enfraquecer o governo socialista chileno antes da chegada do general Augusto Pinochet ao poder.

Pesquisadores sustentam que Kissinger via a experiência de Allende como ameaça estratégica aos interesses norte-americanos na região. A ditadura de Pinochet mergulhou o Chile em anos de repressão, perseguições políticas, tortura e assassinatos.

O nome de Kissinger também aparece ligado à Operação Condor, articulação repressiva coordenada entre ditaduras sul-americanas para perseguir opositores políticos em vários países do continente. A operação envolveu regimes militares de Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil.

Diversos críticos acusam o diplomata de oferecer respaldo político às ditaduras latino-americanas em nome do combate ao comunismo durante a Guerra Fria.

Bangladesh e Timor-Leste

As denúncias contra Kissinger ultrapassam a América Latina. Durante a guerra de independência de Bangladesh, em 1971, diplomatas norte-americanos alertaram Washington sobre massacres cometidos pelo Exército do Paquistão contra a população bengalesa. Mesmo assim, o governo Nixon manteve apoio estratégico ao regime paquistanês, aliado importante dos Estados Unidos na Ásia.

Outro episódio frequentemente citado envolve a invasão de Timor-Leste pela Indonésia, em 1975. Pesquisadores e ativistas afirmam que Kissinger teria dado sinal verde para a ofensiva militar indonésia, que resultou em enorme mortandade e décadas de ocupação violenta.

O jornalista Christopher Hitchens transformou essas acusações no livro “O Julgamento de Henry Kissinger”, obra em que sustenta que o diplomata deveria responder internacionalmente por crimes de guerra.

O Nobel da Paz mais controverso da história

Apesar das denúncias e da imagem associada à violência da Guerra Fria, Kissinger recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1973, ao lado do vietnamita Lê Đức Thọ, pelas negociações que resultaram nos Acordos de Paris sobre o Vietnã.

A premiação provocou indignação internacional. Dois membros do Comitê Nobel renunciaram em protesto. O próprio Lê Đức Thọ recusou o prêmio, alegando que a paz ainda não havia sido alcançada no Vietnã.

Críticos passaram a chamar a premiação de “Nobel da Guerra”, considerando contraditório conceder o principal prêmio da paz mundial a um dos arquitetos da escalada militar norte-americana no sudeste asiático.

A aproximação com a China e a doutrina do realismo

Ao mesmo tempo em que acumulava acusações, Kissinger também consolidou fama de estrategista sofisticado. Foi um dos principais responsáveis pela reaproximação diplomática entre Estados Unidos e China no início dos anos 1970, movimento considerado decisivo para redesenhar a geopolítica mundial.

Sua doutrina diplomática ficou conhecida como “realpolitik”, baseada na defesa pragmática dos interesses estratégicos do Estado acima de princípios ideológicos ou humanitários. Para admiradores, Kissinger foi um mestre da negociação internacional. Para críticos, tornou-se símbolo da política externa baseada em cinismo, violência e desprezo pelos direitos humanos.

Mesmo após deixar o governo, manteve enorme influência sobre presidentes, empresários e setores do poder global. Publicou livros, realizou conferências internacionais e foi consultado por diferentes administrações norte-americanas até os últimos anos de vida.

Um legado dividido entre poder e sangue

Henry Kissinger morreu em novembro de 2023, aos 100 anos. Sua morte reacendeu o debate global sobre seu legado. Enquanto setores conservadores e parte da imprensa norte-americana exaltaram sua inteligência estratégica e sua influência diplomática, movimentos de direitos humanos lembraram as vítimas das guerras, ditaduras e operações apoiadas pelos Estados Unidos durante sua atuação.

Em vários países da América Latina e da Ásia, o nome de Kissinger segue associado à memória de repressão, golpes militares e massacres cometidos sob a lógica geopolítica da Guerra Fria.

Para seus defensores, ele foi um dos maiores diplomatas do século 20. Para seus críticos, um operador central da máquina imperial norte-americana e um dos personagens mais controversos da política internacional contemporânea.