Marx, o pensador que mudou a história do mundo e segue mais atual do que nunca

247 – Nascido em 5 de maio de 1818, na cidade de Trier, na então Prússia, Karl Marx permanece como um dos pensadores mais influentes da história moderna, cujas ideias seguem moldando debates econômicos, políticos e sociais em todo o mundo. Mais de dois séculos após seu nascimento, sua obra continua sendo referência central para compreender as contradições do capitalismo, o avanço das desigualdades e os conflitos estruturais que atravessam as sociedades contemporâneas.

Autor de obras fundamentais como O Capital e o Manifesto Comunista, escrito em parceria com Friedrich Engels, Marx formulou uma crítica profunda ao sistema capitalista, baseada na análise das relações de produção e da exploração do trabalho. Sua teoria do materialismo histórico propõe que a história humana é movida pela luta de classes — uma dinâmica que, segundo ele, opõe exploradores e explorados em diferentes momentos históricos.

A crítica estrutural ao capitalismo

No centro do pensamento marxista está a ideia de que o capitalismo, ao mesmo tempo em que impulsiona o desenvolvimento produtivo, gera desigualdades profundas e crises recorrentes. Marx argumentava que a busca incessante pelo lucro leva à exploração da força de trabalho, à concentração de riqueza e à instabilidade econômica.

Em sua análise, o conceito de mais-valia — o valor produzido pelo trabalhador além do que recebe como salário — revela o mecanismo central de acumulação do capital. Essa dinâmica, segundo Marx, não apenas sustenta o sistema, como também aprofunda as desigualdades sociais.

Mais de um século depois, muitos economistas e analistas voltam a essa leitura para explicar fenômenos contemporâneos, como o aumento da concentração de renda, o enfraquecimento dos direitos trabalhistas e a financeirização da economia global.

Atualidade em um mundo em crise

A crise financeira de 2008, o avanço das big techs, o crescimento da precarização do trabalho e o aumento da desigualdade global reacenderam o interesse pelo pensamento marxista. Em diversas partes do mundo, universidades, centros de pesquisa e movimentos sociais têm revisitado suas obras como instrumento de análise crítica.

O próprio funcionamento das plataformas digitais, baseado em dados e trabalho imaterial, tem sido interpretado por estudiosos como uma nova forma de extração de valor — atualizando, em novas bases, a lógica descrita por Marx no século XIX.

Além disso, o cenário geopolítico contemporâneo, marcado pela ascensão da China e pela disputa entre modelos econômicos distintos, também recoloca no centro do debate a questão do papel do Estado, do planejamento econômico e das alternativas ao modelo liberal.

Influência política e histórica

As ideias de Marx influenciaram profundamente a história do século XX, inspirando revoluções, movimentos trabalhistas e experiências políticas em diferentes países. Da Revolução Russa de 1917 às lutas anticoloniais na Ásia, África e América Latina, o marxismo se tornou uma das principais matrizes teóricas da transformação social.

Ao mesmo tempo, suas interpretações e aplicações variaram amplamente, gerando debates intensos sobre democracia, autoritarismo e os caminhos para a construção de sociedades mais igualitárias.

Marx no século XXI

No século XXI, o pensamento de Marx volta a ganhar relevância diante de desafios como a crise climática, a desigualdade extrema e a instabilidade econômica global. A crítica à lógica de acumulação ilimitada, por exemplo, dialoga diretamente com as discussões sobre sustentabilidade e limites do crescimento.

Movimentos sociais, intelectuais e setores políticos progressistas continuam recorrendo às categorias marxistas para interpretar o mundo e propor alternativas. A noção de que o sistema econômico não é natural nem imutável permanece como um dos legados mais poderosos de sua obra.

Mais do que um autor do passado, Marx se mantém como um pensador vivo, constantemente reinterpretado à luz das transformações históricas. Em um mundo marcado por tensões crescentes e desigualdades persistentes, suas ideias seguem oferecendo ferramentas para compreender a realidade — e, sobretudo, para transformá-la.