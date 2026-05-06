Orson Welles e Cidadão Kane: os bastidores do filme que revolucionou o cinema

247 – Em 6 de maio de 1915 nascia Orson Welles, um dos artistas mais criativos, ambiciosos e revolucionários da história do cinema. Diretor, ator, roteirista e produtor, Welles mudou para sempre a linguagem cinematográfica com Cidadão Kane (Citizen Kane), lançado em 1941, quando ele tinha apenas 25 anos. O filme não apenas rompeu padrões narrativos e técnicos de Hollywood, como também enfrentou censura, perseguição política e boicote empresarial antes de se tornar um clássico absoluto.

Mais de oito décadas depois, Cidadão Kane continua sendo tratado por críticos, cineastas e historiadores como uma das maiores obras da história do cinema. O longa influenciou gerações inteiras de diretores — de Stanley Kubrick a Martin Scorsese — e transformou a forma como histórias passaram a ser contadas nas telas.

Mas o que poucos conhecem são os bastidores turbulentos da produção, os conflitos com magnatas da imprensa, as soluções improvisadas que criaram efeitos inéditos e as curiosidades que cercam o filme até hoje.

O menino-prodígio que assustou os Estados Unidos

Antes de chegar a Hollywood, Orson Welles já era um fenômeno cultural nos Estados Unidos. Ainda muito jovem, destacou-se no teatro e no rádio, demonstrando um talento raro para narrativa e experimentação artística.

Em 1938, aos 23 anos, ele se tornou uma celebridade nacional ao adaptar A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, para uma transmissão radiofônica. A encenação simulava boletins jornalísticos sobre uma invasão alienígena em Nova Jersey. Muitos ouvintes acreditaram que o ataque era real.

O episódio gerou pânico em várias regiões do país e consolidou Welles como um gênio provocador, capaz de manipular emoções coletivas por meio da linguagem audiovisual.

O impacto foi tão grande que Hollywood correu atrás do jovem diretor. O estúdio RKO ofereceu a ele um contrato praticamente sem precedentes: liberdade artística total, direito ao corte final e autonomia para escolher elenco, roteiro e equipe.

Na prática, Welles recebeu poderes que nem os diretores mais consagrados possuíam.

A inspiração em William Randolph Hearst

Embora Orson Welles sempre tenha negado que Cidadão Kane fosse uma biografia direta, é impossível dissociar o personagem Charles Foster Kane do magnata da imprensa William Randolph Hearst.

Hearst era um dos homens mais poderosos dos Estados Unidos, dono de jornais, emissoras de rádio e enorme influência política. Kane, no filme, surge como um empresário midiático bilionário que constrói um império baseado em manipulação, ambição e culto à própria personalidade.

A semelhança enfureceu Hearst.

O magnata tentou impedir o lançamento do filme de todas as formas possíveis. Segundo relatos históricos, seus jornais proibiram qualquer menção positiva à obra e pressionaram exibidores para boicotar o longa.

Executivos da MGM chegaram a oferecer dinheiro para que a RKO destruísse todas as cópias do filme.

Welles resistiu.

A disputa se tornou uma batalha histórica entre liberdade artística e poder corporativo — um tema que permanece extremamente atual na indústria cultural contemporânea.

O mistério de “Rosebud”

Uma das maiores curiosidades da história do cinema gira em torno da palavra “Rosebud”, pronunciada por Kane no momento de sua morte.

Ao longo do filme, jornalistas tentam descobrir o significado da palavra, numa investigação que estrutura toda a narrativa.

No desfecho, o público descobre que “Rosebud” era o nome do trenó de infância de Kane, símbolo de inocência perdida e da felicidade que o poder jamais conseguiu recuperar.

A cena final se tornou uma das mais famosas da história do cinema.

Mas existe outra curiosidade explosiva: anos depois, circularam rumores de que “Rosebud” seria também um apelido íntimo usado por Hearst para se referir à atriz Marion Davies, sua companheira.

A hipótese aumentou ainda mais a ira do magnata contra Welles.

As técnicas que mudaram o cinema para sempre

Muito do impacto de Cidadão Kane vem das inovações técnicas criadas por Orson Welles e pelo diretor de fotografia Gregg Toland.

O filme revolucionou a fotografia cinematográfica ao utilizar profundidade de campo extrema, permitindo que objetos em primeiro plano e fundo permanecessem simultaneamente nítidos.

Hoje isso parece comum, mas em 1941 era uma ruptura radical.

Welles também utilizou:

ângulos baixos extremos;

enquadramentos expressionistas;

iluminação inspirada no cinema alemão;

cortes temporais ousados;

narrativa fragmentada;

sobreposição de diálogos;

movimentos de câmera inéditos.

Em diversas cenas, o teto aparece visivelmente no enquadramento — algo raro em Hollywood na época, porque os estúdios geralmente deixavam a parte superior dos cenários aberta para iluminação.

Para criar o efeito, Welles usou tecidos especiais e soluções improvisadas.

Outra inovação marcante foi a estrutura narrativa não linear. Em vez de contar a história de forma cronológica, o filme reconstrói a vida de Kane por meio de depoimentos contraditórios, memórias e fragmentos subjetivos.

Esse formato influenciaria profundamente o cinema moderno.

Orçamento apertado e soluções improvisadas

Apesar da fama posterior, Cidadão Kane não foi uma superprodução luxuosa.

Welles enfrentou limitações orçamentárias e precisou improvisar constantemente. Muitas cenas foram construídas com truques de perspectiva, miniaturas e cenários reutilizados.

O gigantesco palácio Xanadu, residência de Kane inspirada no castelo real de Hearst, foi criado parcialmente com pinturas em vidro e efeitos ópticos.

Em algumas sequências, atores envelhecidos foram caracterizados com maquiagem pesada desenvolvida especialmente para o filme. O processo levava horas.

Joseph Cotten, que interpretava Jedediah Leland, relatou que as sessões de maquiagem eram extremamente desconfortáveis e longas.

O fracasso inicial e a consagração tardia

Hoje considerado uma obra-prima absoluta, Cidadão Kane teve desempenho comercial decepcionante no lançamento.

O boicote promovido por Hearst prejudicou a distribuição, e parte do público estranhou a linguagem inovadora do filme.

A obra recebeu nove indicações ao Oscar, mas venceu apenas uma: melhor roteiro original para Orson Welles e Herman J. Mankiewicz.

Durante décadas, Welles carregou a reputação de “gênio difícil”, enfrentando conflitos constantes com estúdios e dificuldades para financiar projetos.

Com o passar do tempo, porém, Cidadão Kane foi redescoberto por críticos europeus e cineastas da nouvelle vague francesa.

A partir dos anos 1950 e 1960, consolidou-se como referência máxima de inovação cinematográfica.

Um artista à frente de seu tempo

Orson Welles morreu em 10 de outubro de 1985, aos 70 anos. Deixou uma obra marcada por ousadia estética, independência criativa e enfrentamento aos poderes econômicos da indústria cultural.

Seu legado vai muito além de Cidadão Kane. Filmes como A Marca da Maldade, Otelo, Falstaff e F for Fake também demonstram um artista permanentemente disposto a reinventar a linguagem do cinema.

Ainda assim, nenhuma obra simboliza tanto sua genialidade quanto o filme de estreia criado por um jovem de 25 anos que ousou desafiar os homens mais poderosos dos Estados Unidos — e mudou para sempre a história do cinema.