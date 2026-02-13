As verdades históricas sobre Cuba (2ª Parte)

Por Wilkie Delgado Correa (*) - Cuba tem mais de duzentos anos de resistência diante da gravitação política dos Estados Unidos. Hoje em dia não é possível entender e explicar melhor a atitude e as ideias dos cubanos diante da agressão inveterada dos ianques?

Continuando o artigo anterior intitulado "É necessário que o mundo conheça todas as verdades históricas de Cuba que revelam as mentiras de Trump sobre quem é uma ameaça e um inimigo de então e de agora", é bom acrescentar que somos herdeiros de um passado heroico e rebelde, e que o pensamento e a ação de nossos melhores homens constituem nosso maior tesouro e escudo.

De Carlos Manuel de Céspedes, líder máximo da revolta de Demajagua, em 10 de outubro de 1868, início da Guerra de Independência dos Dez Anos, primeiro Presidente da República de Cuba em Armas que se tornou Pai da Nação, herdamos essas análises: "No que diz respeito aos Estados Unidos, talvez eu esteja errado, mas, na minha opinião, o que aspiram é apoderar-se de Cuba sem complicações perigosas para a sua nação; esse é o segredo de sua política e temo muito que tudo o que façam ou proponham seja para nos entreter e que não saiamos em busca de outros amigos mais eficazes ou desinteressados".

De Antonio Maceo, Major-General do Exército Mambí, protagonista do Protesto de Baraguá e, junto com Gómez, protagonista da Invasão do Leste ao Oeste, herdamos estas ideias: "Como li nos jornais que há discussão sobre se os Estados Unidos devem ou não intervir nesta guerra..., ouso dizer que, na minha opinião, não precisamos desse tipo de intervenção para ter sucesso em um prazo maior ou menor. Nunca esperei nada da Espanha... Também não espero nada dos americanos; devemos confiar em nossos esforços; é melhor subir ou cair sem ajuda do que contrair uma dívida de gratidão com um vizinho tão poderoso. Estou e estarei com a revolução por princípios, por dever. Cuba tem muitos filhos que renunciaram à família e ao bem-estar para preservar a honra e a Pátria. Com ela, pereceremos antes de sermos dominados novamente: queremos independência e liberdade. Perseveremos e Venceremos!".

De Máximo Gómez, mestre da primeira leva de combatentes na revolução cubana de 1868, Major-General e General em Chefe do Exército Cubano na guerra de 1895, protagonista, junto com Maceo, da Invasão de Leste a Oeste, herdamos essas verdades sobre a intervenção estadunidense na guerra e a saída das tropas espanholas da ilha: "A atitude do governo americano em relação ao heroico povo cubano, nesses momentos históricos, revela, na minha opinião, nada mais do que um grande negócio além dos perigos que isso implica para o país..., forçado a seguir, contra sua vontade e prazer, as imposições de seu vizinho. A situação, então, criada para este povo, de miséria, por ser inibida em todos os seus atos de soberania, está cada vez mais aflitiva, e no dia em que uma situação tão estranha terminar, é possível que os americanos não saiam daqui nem um pingo de simpatia".

De José Martí, Apóstolo da Independência e Herói Nacional, líder máximo da última guerra pela Independência em 1895, herdamos seu pensamento visionário: "Os americanos colocam a utilidade à frente do sentimento. E se existe essa diferença de organização, de vida, de ser, se eles vendiam enquanto chorávamos, se substituímos sua cabeça fria e calculista pela nossa cabeça imaginativa, e seu coração de algodão e de navios, por um coração tão especial, tão sensível, tão novo que só pode ser chamado de coração cubano, como querer que legislemos a nós mesmos pelas leis que eles se legislam? Vamos imitar. Não! – Copiar. Não! É bom, nos dizem. Dizemos: é americano. Acreditamos porque precisamos acreditar. Nossa vida não se assemelha à deles, nem deve assemelhar-se em muitos aspectos. A sensibilidade em nós é muito veemente. A inteligência é menos positiva, os costumes são mais puros. Como podemos governar dois povos diferentes com leis iguais? As leis americanas deram ao Norte um alto grau de prosperidade e também o elevaram ao mais alto grau de corrupção. Eles o metalizaram para torná-lo próspero. Maldita prosperidade a qualquer custo!"

"Em Cuba, a ideia de anexação mudou sua intenção e motivo, e hoje nada mais é do que o desejo de evitar a Revolução. Por que querer anexá-la? Por causa da grandeza desta terra. E por que essa terra é grande, se não por causa da Revolução?

Apenas aqueles que não reconhecem nosso país, ou as leis de formação e agrupamento dos povos podem honestamente pensar em tal solução, ou aqueles que amam os Estados Unidos mais do que a Cuba. Para os Estados Unidos, Cuba nunca foi mais do que uma possessão apetitosa.

E uma vez que os Estados Unidos estivessem em Cuba, quem os tiraria de lá? Trocar de dono não é ser livre. Os aplausos não significam que os direitos cubanos sejam reconhecidos pelos Estados Unidos.

É necessário que a verdade dos Estados Unidos seja conhecida em nossa América".

Em uma carta inacabada, ele confessou a Manuel Mercado, em 18 de maio de 1895, um dia antes de sua morte em combate, seu julgamento definitivo sobre os Estados Unidos.

"Corro o risco de dar minha vida pelo meu país e pelo meu dever, pois entendo isso e tenho coragem de cumpri-lo, para impedir que os Estados Unidos se espalhem pelas Antilhas ao mesmo tempo da independência de Cuba e caiam, com essa força adicional, em nossa terra da América. Tudo o que fiz até hoje, e farei, é por isso. Isso teve que ser no silêncio e indiretamente porque há coisas que precisam ser ocultadas para poder ser alcançadas.

Isso é morte ou vida e não há espaço para erro...; um erro em Cuba, é um erro na América, é um erro na humanidade moderna. Quem se levantar hoje com Cuba se levanta para sempre".

CONCLUSÕES SOBRE O SÉCULO XIX (1800-1899)

1. Ao longo do século, a ideia de apoderar-se de Cuba por diferentes meios sempre esteve presente nos Estados Unidos.

2. Os Estados Unidos eram inimigos da independência de Cuba e preferiam vê-la atrelada ao jugo espanhol, até aguardarem uma oportunidade propícia para alcançar seus objetivos anexionistas.

3. Os Estados Unidos cobiçavam Cuba devido à importância estratégica e econômica que reconheciam na ilha.

4. Os Estados Unidos foram incapazes de reconhecer os méritos extraordinários de nossos patriotas ou de olhá-los com simpatia e, portanto, de valorizar justamente a gloriosa história e a longa e épica luta do povo cubano.

5. Os Estados Unidos previram e planejaram uma intervenção na guerra de Cuba contra a Espanha, na época e nas circunstâncias que consideravam propícias para seus interesses e propósitos.

6. Os Estados Unidos sempre agiram com hipocrisia e falsidade, disfarçando seus verdadeiros propósitos de ambição e ganância.

7. Os Estados Unidos humilharam o Exército Mambí e o povo cubano com sua postura excludente na época da rendição espanhola e da assinatura do tratado de paz ao final da guerra.

8. Os Estados Unidos basearam sua política em relação a Cuba em um arsenal ideológico complexo alimentado em pensamentos discriminatórios, arrogantes, intervencionistas, expansionistas, anexionistas, imperialistas, avassaladores e, francamente, hostis.

Conclusões sobre o período 1900 - 1959

9. Os Estados Unidos estenderam o período de intervenção para criar as condições políticas e econômicas que favoreceram seus propósitos egoístas e nefastos em relação a Cuba.

10. Os Estados Unidos iniciaram seus processos legais espúrios, impondo a Cuba legislação (a Emenda Platt) que ligava Cuba aos Estados Unidos e consolidava seu domínio intervencionista, e que permaneceu em vigor por 34 anos devastadores.

11. Os Estados Unidos planejaram e executaram a criação de uma neocolônia submetida a um processo de americanização como parte de sua política anexionista.

12. Os Estados Unidos usurparam permanentemente parte do território nacional, a Base Naval de Guantánamo, para fins militares estratégicos, que ainda ocupam apesar da oposição do governo e do povo cubano.

13. Os Estados Unidos intervieram direta e indiretamente nos assuntos internos do país.

14. Os Estados Unidos, com os laços econômicos e comerciais favoráveis estabelecidos com Cuba, criaram a base para sua dependência, tutela, subjugação e exploração.

15. Os Estados Unidos apoiaram e sustentaram os governantes e forças retrógradas, corruptas e tirânicas que agiram contra o povo cubano, tornando-se cúmplices de suas misérias, injustiças e crimes em massa; frustrando suas aspirações; interferindo e dificultando suas lutas; e, geralmente, impedindo suas vitórias... até um dia.

Conclusões sobre o período de 1959 até o presente

16. Os Estados Unidos não apenas tentaram impedir o triunfo da Revolução dando total apoio ao regime ditatorial de Batista, mas também desaprovaram e começaram a agir de forma hostil e como inimiga às medidas naturais e decisões revolucionárias soberanas adotadas pelo Governo Revolucionário.

17. Os Estados Unidos, guiados por sua inveterada política intervencionista e pela concepção de considerar a América Latina como seu quintal, estabeleceram sua política desde cedo e implementaram as diversas ações destinadas à destruição da Revolução, oferecendo seu apoio absoluto aos seus aliados destituídos do poder.

18. Os Estados Unidos adotaram medidas unilaterais que puseram fim a todas as relações diplomáticas, consulares, econômicas, comerciais, financeiras, etc., estabelecidas com Cuba no período anterior.

19. Os Estados Unidos, aproveitando sua influência na América Latina e no mundo, e das circunstâncias políticas contemporâneas da Guerra Fria, impuseram ou quiseram impor o isolamento completo de Cuba e, com isso, a asfixia de sua Revolução. A ruptura forçada das relações diplomáticas e econômicas, a cessação ou diminuição dos níveis de intercâmbio de muitos países com Cuba, refletiam a política de bloqueio instaurada pelos Estados Unidos.

20. Os EUA usaram todos os meios possíveis, legais e ilegais, diretos ou indiretos, para minar e derrotar o poder revolucionário. A invasão da Baía dos Porcos, a Crise de Outubro, a crise dos balseiros, a crise do abate de aviões piratas, são marcos em uma longa história de agressões contra Cuba.

O processo do povo cubano contra o governo dos Estados Unidos por danos humanos (3.478 cubanos falecidos e 2.099 incapacitados) foi sancionado pelo Tribunal Provincial de Havana. A dívida para compensar esses danos soma 181 bilhões de dólares estadunidenses. O processo por danos econômicos, sancionado pelo mesmo tribunal, soma 121 bilhões de dólares.

21. Os Estados Unidos persistiram, assim como fizeram com a Emenda Platt, em sua tentativa de estabelecer leis sobre e contra Cuba (Lei de Ajuste Cubana, Lei Torricelli, Lei Helms-Burton e outras emendas legislativas), como se a considerassem parte de seu território nacional, e não uma nação independente constituída, com direitos como os de autodeterminação e de soberania e todos os outros inerentes a tal condição.

22. Os Estados Unidos impactaram significativamente o desenvolvimento integral do povo cubano, especialmente no campo econômico, devido às consequências do conjunto de medidas que compõem o bloqueio e das inúmeras agressões de todos os tipos adotadas por quase sessenta anos.

23. Os Estados Unidos, obcecados por seu ressentimento e cegas paixões revanchistas em relação à Revolução Cubana, não reconheceram – não quiseram reconhecer – o colossal trabalho econômico e social realizado no país, com êxitos que são inquestionáveis e surpreendentes aos olhos do mundo e das organizações internacionais das Nações Unidas.

24. Os Estados Unidos, com suas políticas e ações agressivas, ofenderam profundamente o sentimento patriótico do povo cubano, que, em defesa de sua causa e de seu trabalho, a Revolução, tem demonstrado resistência, heroísmo e um espírito de luta incomparável, que o levou a vitórias inegáveis nos âmbitos nacional e internacional. O sequestro injustificado da criança Elián González nos Estados Unidos por muitos meses, que deu origem a uma verdadeira campanha de solidariedade global com a criança e com Cuba, foi um dos fatos mais marcantes dessas agressões.

25. As lutas da Revolução Cubana em todas as suas etapas, enfrentando uma potência tão terrível e colossal quanto os Estados Unidos, podem ser qualificadas como uma verdadeira lenda do século XX e como uma vitória permanente do povo cubano sobre o impossível.

A Cuba revolucionária com Fidel no comando, e depois com Raúl e Díaz-Canel, teve que sofrer verdadeiras formas de guerra sistemática que afetaram a vida normal do país, como tem sido reconhecido na Assembleia Geral da ONU por anos.

Conclusões sobre o pensamento cubano nos séculos 19 e 20

26. O povo de Cuba, representado pela maioria de seus cidadãos, uma vez formada sua nacionalidade e seu caráter como nação, assumiu a independência total como sua aspiração suprema e inalienável.

27. O povo cubano nunca aceitou a ideia anexionista dos Estados Unidos, o Sonho Americano, apesar de uma minoria de cubanos justamente qualificada por Martí como "tímida..., irresoluta..., observadores superficiais..., apegados à riqueza..."

28. O ideal de liberdade e independência dos cubanos sempre esteve ligado à sua melhor obra de todos os tempos: a Revolução.

29. Os verdadeiros líderes do povo cubano, desde o surgimento da República em Armas até o presente, mantiveram o mesmo ideário político de independência contra os Estados Unidos, e conseguiram dar-lhe continuidade, enriquecê-lo, desenvolvê-lo e semeá-lo nos corações e nas mentes de todo o povo.

30. Os cubanos assumiram com abnegação e otimismo seus destinos e suas lutas contra inimigos terríveis e colossais, convencidos de que suas razões e perseverança sempre lhes permitirão alcançar a vitória.

A Cuba do presente, consequente com sua gloriosa e longa história, resistirá e enfrentará, apesar das circunstâncias econômicas e políticas adversas, o aluvião hegemônico dos Estados Unidos e, finalmente, alcançará a vitória, com seu próprio esforço e a solidariedade do mundo, mantendo intacta sua vontade soberana de construir o socialismo e garantir sua irreversibilidade.

Conclusões do pensamento de Fidel

"Não temos medo deste mundo com todas as suas dificuldades, nem destes tempos com todas as suas dificuldades, porque já enfrentamos desafios muito grandes quando não tínhamos nada, quando não éramos o que somos hoje, quando não tínhamos as inteligências que temos hoje, quando não tínhamos os talentos que temos hoje (...) e, além disso, revolucionários, conscientes, solidários, patriotas e jovens".

"Não queremos que o sangue de cubanos e norte-americanos seja derramado em uma guerra, não queremos que um número incalculável de vidas de pessoas que podem ser amigas se perca em uma luta. Mas, nunca um povo teve coisas tão sagradas para defender, nem convicções tão profundas pelas quais lutar, a ponto de preferir desaparecer da face da Terra a renunciar ao trabalho nobre e generoso pelo qual muitas gerações de cubanos pagaram o alto custo de muitas vidas de seus melhores filhos".

"A luta deve ser implacável, contra nossas próprias deficiências e contra o inimigo insolente que tenta apoderar-se de Cuba. (…) é um dever sagrado fortalecer implacavelmente nossa capacidade defensiva e prontidão, preservando o princípio de cobrar aos invasores em quaisquer circunstâncias um preço impagável. Ninguém deveria ter a menor ilusão de que o império, que carrega em si os genes de sua própria destruição, negociará com Cuba. Por mais que digamos ao povo dos Estados Unidos que nossa luta não é contra eles – o que é muito correto – eles não estão em posição de deter o espírito apocalíptico de seu governo ou a ideia obscura e maníaca do que chamam de "Cuba democrática".

"A história de Cuba nos últimos 140 anos é marcada pela luta para preservar a identidade e a independência nacionais; e a história da evolução do império dos EUA é sua constante reivindicação de apropriar-se de Cuba com os métodos horrendos que usa hoje para manter a dominação mundial".

"Nossa mensagem alcançará todos os cantos da Terra, e nossa luta será um exemplo. O mundo, cada vez mais ingovernável, lutará até que o hegemonismo e a subjugação dos povos sejam totalmente insustentáveis".

Depois de toda essa longa história de nossos líderes máximos, serão necessários mais argumentos para entender quais são as verdades que sustentam o antagonismo que marca a relação entre Cuba com os governos dos Estados Unidos?

(*) Doutor em Ciências Médicas. Doutor Honoris Causa. Professor, consultor e emérito na Universidade de Ciências Médicas de Santiago de Cuba. Prêmio de Mérito Científico pelo trabalho de uma vida.

8/02/26

Tradução: Rose Lima.