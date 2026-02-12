Cuba sob ataque, mas em condições de combate

Por Giorgio Trucchi - Cuba está sob ataque, sitiada como nunca antes. Talvez um dos momentos mais difíceis para a maior das Antilhas e sua revolução, embora não seja uma novidade. Na verdade, este mês marca o 64º aniversário do início do bloqueio criminoso econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra a ilha.

Um bloqueio que causou danos de mais de 629 milhões de dólares por mês, com impactos muito profundos na vida diária das pessoas. Aos preços atuais, os danos acumulados em mais de seis décadas de guerra econômica ultrapassam 164 bilhões de dólares.

A conjuntura política atual na América Latina, com um avanço significativo da direita e da ultradireita em quase toda a região, a remilitarização imperial do Caribe e as ameaças persistentes contra os governos que não se curvam aos interesses de Washington, emaranham muito o cenário.Da mesma forma, a obsolescência e a perda acelerada de influência das organizações multilaterais, a profunda crise do direito internacional, o ataque criminoso contra a Venezuela e seu presidente legítimo e a diretriz mais recente emitida por Donald Trump marcam e contribuem para a intensificação da ofensiva contra Cuba.

Se há algo que nunca devemos esquecer, é que o objetivo de todas as administrações dos EUA, sem exceção, sempre foi um: desmontar um processo revolucionário que, apesar do cerco criminoso imposto pela Casa Branca e dos sucessos e fracassos nas medidas adotadas para resolver o bloqueio, continua a gozar de coesão significativa entre o grupo líder. a base social e o projeto.Talvez em certos momentos tenha havido uma mudança de estratégia, mas o objetivo sempre foi destruir a revolução.

Mais pressãoNão há dúvida de que durante os dois mandatos de Donald Trump no cargo houve uma intensificação profunda da pressão sobre a ilha.Após retomar restrições severas e sanções ao fluxo de dinheiro, bens e pessoas para Cuba durante seu primeiro mandato (ativação do Título III da Lei Helms-Burton), Trump reintegrou Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, causando sérias repercussões econômicas, financeiras e legais.

A nomeação de Marco Rubio como secretário de Estado e a recente assinatura de uma ordem executiva estabelecendo que Cuba representa "uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos", somadas à imposição de tarifas adicionais aos países que lhe forneçam petróleo, apertam ainda mais o cerco criminoso.

A resposta do governo cubano não demorou a chegar. "Sob um falso pretexto e sem argumentos, [...] o presidente Trump pretende sufocar a economia cubana impondo tarifas a países que, soberanamente, comercializem petróleo com Cuba", disse o presidente Díaz-Canel.Essas medidas, continuou, evidenciam "a natureza fascista, criminosa e genocida de uma camarilha que sequestrou os interesses do povo estadunidense com fins puramente pessoais".

O ministro das Relações Exteriores cubano, Bruno Rodriguez, descreveu a ordem executiva como chantagem para países que aderem "à sua política universalmente condenada de bloqueio contra Cuba [...] em violação de todas as regras do livre comércio".A reação das instituições cubanas para lidar com a crise também foi imediata. Durante uma reunião extraordinária do conselho de ministros, Díaz-Canel reafirmou sua convicção de que o país e seu povo saberão como superar essa situação."A vida nos mostrou como uma lição da revolução que sempre haverá soluções mesmo para os problemas muito complexos", disse o presidente cubano. "Cuba não vai parar, Cuba não se deterá, ninguém vai nos impedir", acrescentou o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz.

Enquanto isso, o programa de geração de energia fotovoltaica e outras fontes renováveis será acelerado, ao mesmo tempo em que adotarão medidas extraordinárias para enfrentar a escassez de combustível e informando "a população de forma objetiva, ampla e oportuna sobre essas medidas".

Um povo valente"Trump assume uma das faces mais selvagens e cruas das políticas contra Cuba, em paralelo à militarização do Caribe e ao ataque criminoso contra a Venezuela", explicou Magdiel Sánchez, ativista social e filósofo mexicano."A aparente facilidade, e sublinho a palavra aparente porque eles nunca quiseram tornar conhecido o custo humano da operação, produto da resistência das tropas venezuelanas e do corajoso pessoal cubano, com o qual os Estados Unidos realizaram o sequestro do presidente Maduro, instala a percepção de que Trump pode tornar eficaz toda a sua bravata, incluindo Cuba", acrescentou.

No entanto, o também membro da Alba Movimentos diz estar confiante de que Cuba e seu povo terão capacidade para resistir a esse tremendo ataque imperial."Em Cuba há um processo muito profundo de resistência que foi fortalecido após o sacrifício dos 32 camaradas cubanos em Caracas. O momento é difícil, com um império que tenta te sufocar, gerar uma crise social, fomentar uma revolta popular e forçar a liderança a negociar em uma posição de extrema fraqueza"."No entanto, isso não vai acontecer. Há uma capacidade muito forte de resistência do povo cubano, forjada em anos de luta e disciplina. Estou convencido de que o sentimento de unidade diante da agressão imperialista não permitirá que os Estados Unidos alcancem seus objetivos", disse Sánchez.

Solidariedade essencial

Por décadas, Cuba construiu redes de solidariedade que agora estão se tornando ainda mais visíveis."A reação tem sido muito boa, porém, não é suficiente. Os países e seus governos devem colocar em prática a condenação ao bloqueio que expressam todos os anos com seu voto nas Nações Unidas", disse o ativista mexicano.

O filósofo e membro da Alba Movimentos condenou veementemente a decisão dos Estados Unidos de incluir em sua estratégia de segurança nacional 2025-2026 o recrutamento de governos, especialmente na América Latina, sob um "Corolário Trump" à Doutrina Monroe.

Dessa forma, Washington assegura que busca priorizar a estabilidade regional, a contenção da China e da Rússia na região, o controle migratório e o crime organizado. Na prática, quer governos fantoches que atuam em alinhamento com os interesses econômicos, políticos, comerciais e geopolíticos de Washington, sob pena de sanções muito severas.

"É essencial que a solidariedade e a resistência popular internacional concentrem suas ações em pressionar seus governos a não respeitarem essa ordem criminosa", alertou Sánchez.O filósofo apontou especialmente o dedo contra aqueles governos "que se definem como progressistas e que não quiseram tomar medidas políticas e econômicas consequentes com o apoio social que os levou ao poder, abrindo, assim, caminho para a mais dura restauração do Neoliberalismo da direita"."O que estamos vivenciando agora", concluiu Sánchez, "não nos permite mais ser mornos. Continuar assim abre a porta para as piores formas de governo.

Devemos adotar o exemplo de Cuba, que, em um contexto tão hostil, em uma assimetria tão profunda em relação ao império, tem conseguido se sustentar, não cedeu a nada, permanece firme e não está se abrindo para nenhum tipo de negociação. Continua defendendo sua soberania, porque apenas uma resistência firme e categórica fechará o caminho para essa gente".



Fonte: LINyM - Nova Nicarágua e Lista de Mais Informações: Cuba sob ataque, mas em posição de combate