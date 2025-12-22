Navegando juntos rumo a novos horizontes: cooperação China-ASEAN é aprimorada em 2025

Por Li Fuyu na Xinhua - Em 2025, apesar das crescentes incertezas globais marcadas pelo ressurgimento do unilateralismo e do protecionismo, interrupções no comércio internacional e nas cadeias de suprimentos, e crescente interferência externa nos assuntos regionais, a cooperação entre a China e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) continuou avançando contra a maré.

Mantendo o foco na cooperação e no desenvolvimento, a China e a ASEAN têm trabalhado juntas para fortalecer a comunidade China-ASEAN, unida e com futuro compartilhado.

Cooperação aberta traz resultados concretos

"O mundo está ficando cada vez mais turbulento, os conflitos regionais estão se intensificando e as incertezas estão aumentando. Esses fatores não apenas testam as economias da ASEAN, mas também a determinação coletiva do bloco regional em manter a cooperação", disse Anwar Ibrahim, primeiro-ministro da Malásia, país que preside a ASEAN em regime de rodízio, na Cúpula da ASEAN em outubro, refletindo o forte desejo dos países da ASEAN de manter a paz, a estabilidade e a cooperação aberta na região.

A união faz a força, e a cooperação traz resultados benéficos para todos.

A China tem consistentemente apoiado a centralidade da ASEAN e trabalhado em estreita colaboração com os países da ASEAN para proteger o sistema multilateral de comércio e manter as cadeias industriais e de suprimentos regionais estáveis ​​e resilientes.

Nos primeiros 11 meses deste ano, a ASEAN permaneceu o maior parceiro comercial da China, com o comércio bilateral crescendo 8,5% em relação ao ano anterior.

Por meio da abertura de alto nível, a China continuou compartilhando as oportunidades de seu vasto mercado com os países da ASEAN. Nos primeiros 10 meses do ano, o comércio de produtos agrícolas e alimentícios entre a China e a ASEAN atingiu 51,3 bilhões de dólares americanos, um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior. As importações chinesas de frutas frescas e secas da ASEAN ultrapassaram 10 bilhões de dólares, representando mais de dois terços de suas importações globais desses produtos.

A China também intensificou a cooperação com os países da ASEAN, incluindo Indonésia, Vietnã e Malásia, em áreas emergentes como inteligência artificial, economia digital e economia verde, abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento impulsionado pela inovação.

Projetos de conectividade, como a Ferrovia China-Laos e a Ferrovia de Alta Velocidade Jacarta-Bandung, na Indonésia, impulsionaram o crescimento econômico ao longo de suas rotas.

Enquanto isso, projetos de cooperação emblemáticos e parques industriais, como o programa "Dois Países, Parques Gêmeos" China-Malásia, o Corredor Econômico Abrangente Regional China-Indonésia e o Parque Industrial China-Cingapura de Suzhou, têm apresentado progresso constante, promovendo ainda mais a integração das cadeias industriais, além do desenvolvimento econômico e social regional.

Como observou o secretário-geral da ASEAN, Kao Kim Hourn, por meio de diálogo contínuo, visões compartilhadas e esforços coletivos, a ASEAN e a China continuaram fortalecendo a cooperação, trazendo estabilidade, segurança e novas oportunidades de desenvolvimento para a região e transformando aspirações compartilhadas em benefícios tangíveis para as pessoas.

Cooperação entra em nova fase institucional

Em 27 de outubro, oito veículos, incluindo veículos de logística de nova energia, carrinhos de golfe e caminhões leves, saíram da linha de produção da fábrica de Liuzhou do Grupo Automotivo Guangxi, na Região Autônoma Zhuang de Guangxi, no sul da China, com destino ao Vietnã.

A entrega marcou a exportação do 5.000º veículo completo do grupo para a ASEAN, oferecendo um panorama nítido do desenvolvimento frutífero da Área de Livre Comércio China-ASEAN.

Um dia depois, em 28 de outubro, o Protocolo de Atualização da Área de Livre Comércio China-ASEAN 3.0 foi assinado em Kuala Lumpur, Malásia, elevando a cooperação econômica e comercial entre os dois lados a um novo patamar institucional.

Feng Xue, diretor de inovação e desenvolvimento do Grupo Automotivo Guangxi, disse que a assinatura do protocolo traria oportunidades sem precedentes para as empresas chinesas expandirem seus negócios nos mercados da ASEAN.

A atualização abrange principalmente nove áreas-chave, incluindo não apenas áreas já existentes, como procedimentos aduaneiros e facilitação do comércio, normas e cooperação econômica e técnica, mas também novas áreas de alto potencial, como economia digital, economia verde, interconectividade da cadeia de suprimentos, concorrência e proteção do consumidor, e micro, pequenas e médias empresas.

O protocolo significa que a cooperação de livre comércio China-ASEAN e a integração econômica regional irão além da liberalização tradicional do comércio e do investimento, abrangendo áreas emergentes como o desenvolvimento digital e sustentável, o alinhamento de normas e as cadeias de suprimentos industriais.

"Para membros da ASEAN como a Indonésia, certamente aumentará a competitividade, atrairá investimentos sustentáveis ​​e fortalecerá a integração regional sob uma estrutura aberta e baseada em regras", disse Garibaldi Thohir, presidente do Comitê da China da Câmara de Comércio e Indústria da Indonésia.

De acordo com He Min, professor associado da Universidade das Relações Exteriores da China, o protocolo desmantelará ainda mais as barreiras institucionais, promoverá o alinhamento de regras e o reconhecimento mútuo de normas, e trará dividendos institucionais estáveis ​​e de longo prazo para o crescimento econômico em ambos os lados.

Laços entre os povos se fortalecem

Na noite de 9 de dezembro, ao som rítmico dos tambores e liderados por uma dança do leão, participantes da China, da Malásia e de outros países da ASEAN desfilaram pela Rua Jonker, em Malaca, Malásia. O evento marcou o encerramento das atividades comemorativas do Ano de Intercâmbio Interpessoal China-ASEAN 2024-2025.

Nos últimos dois anos, a China e a ASEAN organizaram conjuntamente quase 200 atividades de intercâmbio interpessoal de alto nível, grande impacto e bem-sucedidas, promovendo laços mais estreitos entre seus povos.

A China introduziu um "visto da ASEAN" e implementou acordos abrangentes de isenção mútua de vistos com Cingapura, Tailândia e Malásia, além de políticas de isenção mútua de vistos com Brunei, facilitando a circulação transfronteiriça na região.

Do crescente turismo bilateral aos animados festivais culturais e à popularidade cada vez maior dos microdramas chinesas no Sudeste Asiático, a China e a ASEAN continuaram ampliando os canais de conectividade entre os povos e promovendo laços mais estreitos.

Em 2025, a China e a ASEAN responderam aos desafios com cooperação pragmática e abraçaram o futuro com abertura, traçando um caminho claro rumo a uma comunidade China-ASEAN mais unida e com futuro compartilhado.

A China e a ASEAN celebrarão o quinto aniversário de sua parceria estratégica abrangente em 2026.

Awang Bemee Awang Ali Basah, presidente do Senado da Malásia, expressou confiança na futura cooperação entre a ASEAN e a China, pedindo para a ASEAN e a China continuarem construindo juntas uma região pacífica, próspera e dinâmica.