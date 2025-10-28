Li Qiang participa da 28ª Cúpula ASEAN + China, Japão e Coreia do Sul

CGTN – O primeiro-ministro chinês Li Qiang participou nesta segunda-feira (27) da 28ª Cúpula ASEAN + China, Japão e Coreia do Sul, em Kuala Lumpur, na Malásia.

Li Qiang inicialmente parabenizou o Timor-Leste por sua admissão formal à família da Associação de Nações do Sudeste Asiático. O primeiro-ministro afirmou que, ao longo do último ano, a cooperação entre ASEAN, China, Japão e Coreia do Sul manteve, de modo geral, um ritmo positivo, demonstrando a resiliência e a vitalidade da economia do Leste Asiático.

Ao mesmo tempo, impactada por mudanças complexas no cenário econômico e comercial internacional, a economia do Leste Asiático enfrenta mais dificuldades e desafios, bem como maior instabilidade e incerteza de desenvolvimento. Diante das vicissitudes atuais, podemos extrair sabedoria e força da experiência histórica.

Segundo o premiê, a abertura e a cooperação são experiências ricas que “exploramos e acumulamos na prática". "Devemos valorizá-las e persistir nelas, para que continuem sendo uma vantagem significativa e uma fórmula vencedora para a economia do Leste Asiático”, pontuou a autoridade chinesa.

Li Qiang destacou ainda que a China está disposta a fortalecer o alinhamento das estratégias de desenvolvimento com todas as partes, aderir à abertura e à cooperação, liberar continuamente o potencial econômico e abrir espaço ao desenvolvimento mais amplo. Para o premiê, é importante criar um ambiente favorável ao avanço econômico regional e aprofundar a cooperação colaborativa nas cadeias industriais e de suprimentos, bem como cultivar e fortalecer conjuntamente novos motores de desenvolvimento.

Fonte: CMG