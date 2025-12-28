O pinochetismo retorna ao poder

Por Atilio Boron - na Telesur - A retumbante vitória de José Antonio Kast no segundo turno das eleições está destinada a exercer uma profunda influência no Chile. Uma sólida força de extrema-direita neofascista está se consolidando como produto da convergência de duas variantes radicais do pinochetismo — uma liderada por Kast e a outra, ainda mais extrema, por Johannes Kaiser — às quais se alinhou a porta-estandarte de uma ficção chamada "direita democrática", personificada pela ex-prefeita de Providencia, Evelyn Matthei, suposta herdeira do legado de Sebastián Piñera.

Segundo o analista político chileno Jaime Lorca, o voto obrigatório — anteriormente opcional no Chile — canalizou o descontentamento social generalizado com o governo de Gabriel Boric, cujos índices de aprovação rondavam os míseros 30% na segunda metade do seu mandato, para o pinochetismo e seus aliados. Questões como a insegurança, o ódio aos imigrantes (especialmente venezuelanos) e a inflação — próxima de 4% ao ano — foram exploradas demagogicamente pelo candidato pinochetista, um homem com um domínio tão superficial dos números e das estatísticas quanto Javier Milei.

Tentando convencer o eleitorado das dimensões catastróficas da insegurança, ele chegou ao ponto de dizer, em seu debate com a candidata do governo, Jeannette Jara, que no Chile “1.200.000 pessoas são assassinadas todos os anos ”. Quando percebeu seu erro, falou em 1,2 bilhão de pessoas assassinadas no Chile!, cuja população total é de 19 milhões. O número real para o ano de 2024 foi de 1.207 homicídios, ou 6,0 por 100.000 habitantes, uma taxa comparável à dos Estados Unidos e ligeiramente superior à da Argentina.

Apesar disso, a grande imprensa de ambos os lados dos Andes amplifica a insegurança para, através do medo, angariar votos para a extrema-direita em ambos os países. De qualquer forma, erros desse tipo foram comuns na campanha de Kast, mas, como no caso argentino, há uma grande parcela do eleitorado que vai às urnas hoje por obrigação; não se interessa por política e não se comove com os absurdos que um candidato possa proferir. Questões como as que estamos analisando explicam o aumento inesperado de votos obtido no primeiro turno pelo Partido Popular, liderado por Franco Parisi, que mal alcançou 20% dos votos e ficou a apenas quatro pontos percentuais de Kast. Grande parte desse eleitorado, composto principalmente por novos eleitores que votaram por obrigatoriedade, é profundamente influenciada por ideologia antipolítica, hiperindividualismo e desprezo por qualquer coisa que lembre ação coletiva, e no segundo turno, votaram em Kast. Uma parcela da população, talvez, tenha abandonado o anticomunismo profundamente enraizado no Chile e apoiado a candidatura de Jara, mas não o suficiente para evitar uma derrota retumbante.

O que se pode esperar do governo de uma figura como Kast? Cortes brutais nos gastos sociais, uma redefinição do progresso alcançado em relação aos direitos das mulheres e uma redefinição das alianças internacionais do Chile. Ele certamente tentará aprofundar o modelo econômico desenvolvido durante a ditadura de Pinochet, cujos alicerces permaneceram intactos pela longa e incompleta transição democrática do Chile. Incompleta porque as relações de poder e a concentração de riqueza que emergiram após o fatídico 11 de setembro de 1973, longe de serem revertidas pelo processo democrático, foram consolidadas e reforçadas por sucessivas coalizões governamentais. Mas, no contexto da nova doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, Kast sofrerá pressão de Washington para a árdua tarefa de esfriar as relações do país com a China , o maior parceiro comercial do Chile e o país com o qual assinou um crucial Acordo de Livre Comércio em 2005.

Por outro lado, a composição do parlamento chileno será um obstáculo significativo para conter os previsíveis excessos de Kast. O Senado está dividido meio a meio, e na Câmara dos Deputados, seria extremamente difícil para ele obter a maioria de 4/7 (57%) necessária para emendar a Constituição. De qualquer forma, a formação de um governo desse tipo representa um enorme desafio para a Frente Ampla, a atual coalizão governista, e para o movimento progressista em geral. Assim como na Argentina, essas forças enfrentam um desafio fundamental: redefinir seu projeto, elaborar uma nova narrativa, conceber uma proposta concreta de governo, revitalizar as organizações de base, mobilizar seus membros e resolver a sempre presente e espinhosa questão da liderança política.

Estas são tarefas urgentes e imperativas, pois qualquer atraso resultará na criação das condições históricas e estruturais para o relançamento de um ciclo neofascista de longa duração que causará sérios danos ao nosso povo. Seria um grave erro sucumbir ao pessimismo e acreditar que a derrota é definitiva. Mas um revés tão retumbante exige um esforço de autocrítica que, entre outras coisas, leve em conta que as fórmulas do progressismo "leve", que incentivam o avanço por um inexistente "amplo centro", servem apenas para escancarar as portas da democracia para o advento da extrema-direita ou do neofascismo colonial. Em tempos tão imoderados como estes, marcados pela crise capitalista e pela ofensiva imperialista, com o Corolário Trump pairando sobre as cabeças do nosso povo, a moderação, longe de ser uma virtude, torna-se um vício imperdoável.