"Trump está sem saída no Irã", diz Pepe Escobar

247 – O analista geopolítico Pepe Escobar afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está “sem saída” diante da escalada militar contra o Irã, num cenário que combina impasse estratégico, turbulência nos mercados e risco de aprofundamento da crise global. A declaração foi feita em seu programa Pepe Café, publicado no YouTube, no qual ele analisa os efeitos militares, econômicos e geopolíticos do confronto no Golfo.

Ao longo da análise, Escobar sustenta que a Casa Branca perdeu margem de manobra. Segundo ele, o adiamento de cinco dias de um ultimato ao Irã não representou força, mas sinal de fraqueza diante da reação do mercado financeiro e das possíveis consequências de uma guerra de grandes proporções.

Impasse militar e pressão dos mercados

De acordo com Pepe Escobar, Trump recuou temporariamente porque foi confrontado com o impacto potencial de uma escalada total sobre a economia dos próprios Estados Unidos. Em sua leitura, a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano mostrou que Washington não teria condições de sustentar ao mesmo tempo o custo financeiro da dívida e uma guerra de grandes proporções no Oriente Médio.

O analista afirma que esse movimento revelou um ponto central da crise: qualquer passo mais agressivo contra o Irã pode produzir efeitos devastadores sobre os mercados globais, especialmente no petróleo, no gás, no câmbio e nas cadeias produtivas. Para ele, o problema de Trump é justamente esse: recuar enfraquece sua posição política, mas avançar militarmente pode acelerar uma convulsão econômica global.

Pepe Escobar vê blefe e ausência de negociação real

No programa Pepe Café, Escobar também afirma que não houve negociação direta real entre Washington e Teerã até aquele momento. Segundo ele, o discurso americano sobre supostas conversas em andamento foi desmentido por autoridades iranianas, enquanto os contatos efetivos estariam ocorrendo por canais indiretos, com mediação de países como Paquistão, Turquia e Egito.

Sua avaliação é de que a tentativa de abrir uma frente diplomática ocorre em meio a bombardeios contínuos e exigências consideradas inaceitáveis pelo Irã. Por isso, ele argumenta que a estratégia de Trump chegou a um beco sem saída.

Documento dos EUA exigiria rendição iraniana

Escobar diz ainda que os Estados Unidos apresentaram ao Irã, por meio de intermediários, um documento com 15 pontos que equivaleria, na prática, a uma rendição disfarçada. Entre as exigências mencionadas estariam o fim do enriquecimento de urânio, o desmantelamento de instalações nucleares e o envio de material enriquecido para fora do país.

Para o analista geopolítico, esse tipo de proposta demonstra que Washington não oferece uma negociação real, mas uma capitulação. Na sua visão, isso explica por que Trump está sem saída: não consegue impor seus termos integralmente e também não apresenta uma alternativa viável de desescalada.

Estreito de Ormuz no centro da crise

Outro ponto central da análise de Pepe Escobar é o estreito de Ormuz, que ele define como o grande eixo da guerra. Segundo ele, o Irã alterou as regras do jogo na região e passou a exercer controle estratégico sobre uma das passagens marítimas mais importantes do planeta.

Na leitura do analista, esse fator aumenta ainda mais a dificuldade dos Estados Unidos. Qualquer tentativa de reabrir completamente o estreito por meios militares, afirma, implicaria custos humanos e materiais elevadíssimos. Isso reforçaria o impasse de Trump, que estaria preso entre a necessidade de demonstrar poder e a incapacidade de garantir uma vitória rápida e limpa.

Crise energética e impacto global

Pepe Escobar argumenta que o conflito já ultrapassou a esfera regional e se converteu num choque econômico global. Em sua análise, a instabilidade no Golfo afeta diretamente o mercado de petróleo e gás, amplia pressões inflacionárias e eleva o risco de desorganização das economias centrais e periféricas.

O analista também relaciona esse cenário à disputa em torno do sistema internacional de pagamentos e ao enfraquecimento da centralidade do dólar em determinadas transações energéticas. Para ele, a guerra vem produzindo mudanças estruturais que favorecem a aproximação entre Irã, Rússia e China, ao mesmo tempo em que expõem a vulnerabilidade da estratégia americana.

Guerra sem saída

Ao final de sua análise no Pepe Café, Escobar sustenta que a escalada atual não oferece solução visível no curto prazo. Em vez de estabilização, ele vê a continuidade de uma “máquina infernal” movida por ultimatos, bombardeios, pressões econômicas e rearranjos geopolíticos profundos.

É nesse contexto que formula sua principal conclusão: Trump está sem saída no Irã. Para Pepe Escobar, o presidente dos Estados Unidos se encontra diante de uma equação insolúvel, em que qualquer movimento aprofunda a crise e acelera a perda de controle de Washington sobre uma guerra que já produz consequências mundiais.