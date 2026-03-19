Guerra total: Pepe Escobar alerta para catástrofe após ataque ao maior campo de gás do mundo

247 – O jornalista e analista geopolítico Pepe Escobar afirmou que o ataque ao campo de gás South Pars, no Irã — o maior do mundo — representa uma escalada extrema no conflito do Oriente Médio e pode levar a uma “guerra total” com impactos globais. Em postagem nas redes sociais, ele sustenta que a ofensiva não atingiu apenas o Irã, mas também o Catar, parceiro na exploração da área.

The attack on South Pars was a joint Epstein Syndicate op.



American B-1Bs targeted underground bunkers with GBU-72 bunker busters while Israel targeted gas processing units in South Pars (Asaluyeh/Bushehr).



South Pars handles over 40% of Iran’s gas. The field is the largest… March 18, 2026

Segundo Escobar, a operação teria sido conduzida de forma coordenada entre Estados Unidos e Israel, com alvos distintos dentro da mesma infraestrutura estratégica. “O ataque ao South Pars foi uma operação conjunta”, escreveu, acrescentando que bombardeiros americanos B-1B teriam atingido bunkers subterrâneos com bombas do tipo bunker buster, enquanto Israel teria atacado unidades de processamento de gás na região de Asaluyeh, na província de Bushehr.

Ataque atinge coração energético do Irã e do Catar

Escobar destacou a relevância crítica do campo de South Pars, responsável por mais de 40% da produção de gás do Irã e considerado o maior reservatório do planeta. A área é compartilhada com o Catar, onde é conhecida como North Field.

Na avaliação do analista, a própria geologia comum do campo transforma a ofensiva em um ataque simultâneo a dois países. “Considerando que a geologia é a mesma, este é um ataque ao Irã E ao Catar”, afirmou.

Essa característica amplia significativamente a dimensão geopolítica do episódio, ao atingir diretamente um dos principais produtores globais de gás natural liquefeito e aliado estratégico dos Estados Unidos.

Ameaça de retaliação e início de escalada

O analista também alertou que a resposta iraniana tende a ser imediata e de grande intensidade. “A resposta iraniana será devastadora — e já começou (em Riad)”, escreveu, sugerindo que os primeiros sinais de retaliação já estariam em curso na capital da Arábia Saudita.

De acordo com Escobar, autoridades iranianas já teriam emitido um “aviso de evacuação” para uma série de alvos considerados legítimos na região do Golfo, incluindo importantes instalações de energia.

Infraestrutura estratégica na mira

Entre os alvos citados estão:

A refinaria SAMREF, na Arábia Saudita

O campo de gás Al Hosn, nos Emirados Árabes Unidos

O complexo petroquímico de Jubail, também na Arábia Saudita

O complexo Chevron em Mesaieed, no Catar

As refinarias Ras Laffan 1 e 2, no Catar, consideradas o maior terminal de gás natural liquefeito do mundo

A inclusão dessas instalações indica o risco de uma ofensiva ampla contra a infraestrutura energética do Golfo, região responsável por parcela significativa do abastecimento global de petróleo e gás.

Escalada sem precedentes

Para Escobar, o cenário aponta para uma escalada total do conflito. “Escalada total. Guerra total”, concluiu, sintetizando o risco de que a crise deixe de ser localizada e se transforme em um confronto regional de grandes proporções.

Caso os ataques se concretizem, especialistas alertam para a possibilidade de interrupções massivas no fornecimento de energia, com efeitos imediatos sobre preços globais, inflação e estabilidade econômica internacional.

O ataque ao South Pars, portanto, não apenas intensifica o conflito entre Israel e Irã, mas também coloca em risco o sistema energético que sustenta grande parte da economia mundial, elevando o temor de uma crise geopolítica e econômica de escala inédita.