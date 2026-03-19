"Bola nas costas": Trump diz que não foi avisado por Israel sobre o ataque ao maior campo de gás natural do mundo

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não foi informado previamente por Israel sobre o ataque ao campo de gás South Pars, no Irã, considerado o maior do mundo. A declaração evidencia um possível desconforto entre aliados em meio à escalada de tensões no Oriente Médio.

A informação foi divulgada pela agência russa TASS. Em publicação na rede Truth Social, Trump negou qualquer envolvimento de Washington ou do Catar na ação militar. “Os Estados Unidos não sabiam nada sobre esse ataque específico, e o país do Catar não esteve envolvido de forma alguma, nem tinha qualquer ideia de que isso iria acontecer”, escreveu.

O ataque atingiu instalações no campo de South Pars, localizado na província iraniana de Bushehr, uma área estratégica para o abastecimento global de gás natural. Autoridades locais relataram incêndios em diversas estruturas após a ofensiva atribuída a Israel.

Trump avaliou que a ação israelense foi motivada “por raiva do que ocorreu no Oriente Médio” e minimizou os danos, afirmando que “uma parte relativamente pequena do todo foi atingida”. Ainda assim, o episódio elevou o nível de alerta em torno da segurança energética global.

O presidente dos Estados Unidos também indicou que novos ataques ao campo não devem ocorrer, salvo em caso de escalada por parte do Irã. “Não haverá mais ataques por parte de Israel relacionados a esse campo extremamente importante e valioso de South Pars, a menos que o Irã imprudentemente decida atacar um país muito inocente, neste caso, o Catar”, afirmou.

Escalada militar e risco regional

Na quarta-feira, o chefe da administração do distrito de Assaluyeh, na província de Bushehr, confirmou que incêndios atingiram diversas instalações no campo após o ataque. Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou que poderá atingir instalações de petróleo e gás na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no próprio Catar.

O episódio amplia o risco de um conflito de maiores proporções no Oriente Médio, especialmente com a possibilidade de ataques a infraestruturas energéticas críticas. O campo de South Pars, compartilhado entre Irã e Catar, é considerado um dos pilares do mercado global de gás natural.

Impactos geopolíticos e energéticos

A ausência de aviso prévio a Washington, admitida pelo próprio Trump, levanta questionamentos sobre a coordenação entre Estados Unidos e Israel em operações sensíveis na região. Ao mesmo tempo, a menção direta ao Catar — aliado estratégico dos EUA e grande exportador de gás — reforça o temor de que o conflito atinja países centrais para o equilíbrio energético global.

O cenário aponta para uma escalada de incertezas, com potencial impacto sobre preços de energia, cadeias de suprimento e a estabilidade geopolítica internacional.