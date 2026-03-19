Lula: "tiros do Trump estão fazendo o diesel aumentar no mundo inteiro"

BRASÍLIA, 18 Mar (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a atenção nesta quarta-feira para os efeitos da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã sobre os preços dos combustíveis globalmente, questionando por que o restante do mundo tem que pagar pelas decisões e ações de alguns poucos países.

Lula discursava em cerimônia de entrega do 3º Prêmio Mulheres das Águas quando passou a comentar os impactos da guerra.

"Vocês já se deram conta que os tiros que o Trump deu no Irã estão fazendo o óleo diesel aumentar no mundo inteiro? No mundo inteiro", disse o presidente.

"E nós, aqui, que não temos nada a ver com isso, que estamos a 14 mil km do Irã, que estamos longe do Líbano, que estamos longe de Israel, por que nós temos que pagar o preço do combustível?", questionou.

Ao comentar que a Rússia saiu ganhando com o conflito e com a alta dos preços, já que parte das restrições à venda de petróleo russo foi flexibilizada, Lula creditou a atual conjuntura à "irresponsabilidade" dos cinco países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido.

"Eles decidiram que são donos do mundo. E resolveram atacar o que eles quiserem. E esse prejuízo está vitimando quem? Pense quem é que vai ser vítima disso?", seguiu Lula, durante o discurso.

"A vítima disso, outra vez, seremos os trabalhadores do mundo e os pobres do mundo. Porque toda desgraça causada pelos ricos arrebenta nas costas das pessoas que não têm nada a ver com isso".

Nesta quarta-feira, o governo lançou uma ofensiva em várias frentes para evitar uma greve de caminhoneiros e seus consequentes custos políticos e econômicos em um ano eleitoral, anunciando o endurecimento da fiscalização do cumprimento do frete mínimo e uma investida junto a Estados na tentativa de reduzir o ICMS sobre combustíveis.