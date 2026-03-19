Irã condena ataque a infraestrutura energética e alerta para consequências globais

247 - Um ataque contra a infraestrutura energética do Irã provocou forte reação de autoridades do país, em meio ao aumento das tensões regionais. A ofensiva, que atinge um setor estratégico da economia iraniana, foi classificada como uma ação agressiva com potencial de ampliar ainda mais o conflito no Oriente Médio.

A manifestação foi feita por Masoud Pezeshkian em publicação na rede social X, onde o político iraniano condenou de forma enfática a ação. Segundo ele, o episódio não trará benefícios aos responsáveis e poderá desencadear efeitos globais.

Na mensagem, Pezeshkian declarou: "Condeno veementemente o ataque à infraestrutura energética do Irã. Tais ações agressivas não trarão nenhum benefício ao inimigo sionista americano e seus apoiadores".O político também alertou para os desdobramentos da escalada militar, destacando que a situação pode sair do controle: "Pelo contrário, complicarão a situação e poderão levar a consequências incontroláveis que afetarão o mundo inteiro".

A declaração ocorre em um contexto de crescente tensão na região, com relatos de ataques envolvendo instalações energéticas e ameaças de retaliação entre países. A infraestrutura energética é considerada um dos pontos mais sensíveis em cenários de conflito, devido ao impacto direto nos mercados internacionais e no abastecimento global.

Especialistas avaliam que ataques a esse tipo de estrutura tendem a ampliar a instabilidade, afetando não apenas os países envolvidos diretamente, mas também a economia mundial, especialmente o setor de energia.

A fala de Pezeshkian reforça a percepção de que o conflito pode assumir proporções mais amplas, com efeitos que ultrapassam fronteiras regionais e alcançam o cenário global.