Trump ameaça destruir campo de gás iraniano após ataque ao Catar

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um alerta direto ao Irã ao declarar que poderá ordenar a destruição do campo de gás de South Pars caso o país realize novos ataques contra o Catar. A manifestação ocorre em meio à escalada de tensões no Golfo Pérsico envolvendo infraestruturas energéticas estratégicas.

A informação foi divulgada em publicação oficial da Casa Branca na rede social X (antigo Twitter), que mencionou uma declaração do presidente sobre o campo de gás de South Pars, uma das maiores reservas do mundo, compartilhada por meio de link externo.

De acordo com o posicionamento atribuído a Trump, o governo norte-americano considera inaceitáveis novos ataques iranianos contra o Catar, especialmente após mísseis disparados por Teerã terem causado “danos extensos” à principal instalação de gás do país, localizada em Ras Laffan. O episódio elevou o nível de alerta na região, dada a relevância estratégica do complexo para o fornecimento global de gás natural.

No mesmo contexto, Trump também afirmou que Israel não voltará a atacar o complexo energético iraniano, sinalizando uma tentativa de contenção da escalada militar envolvendo aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio.

Em resposta ao ataque, o Catar determinou a saída de adidos militares e de segurança iranianos de seu território, medida interpretada como um endurecimento diplomático diante das ações recentes de Teerã.

O campo de South Pars, compartilhado entre Irã e Catar, é considerado vital para a economia energética global, e qualquer ameaça à sua integridade tem potencial de impacto direto nos mercados internacionais de energia.