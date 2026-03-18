Irã acusa EUA e Israel de ataques a instalações de energia

247 - Autoridades iranianas afirmaram nesta quarta-feira (18) que partes de instalações de petróleo e gás natural do país foram atingidas por ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel. As explosões teriam afetado estruturas estratégicas do setor energético, enquanto equipes de emergência atuam para conter incêndios e avaliar possíveis prejuízos.

De acordo com a agência semi-oficial Tasnim, os alvos incluem o campo de gás natural South Pars e a região de Asaluyeh, onde estão concentradas instalações petrolíferas e petroquímicas. Ainda segundo a imprensa iraniana, a dimensão dos danos não havia sido determinada até o momento.

A agência Fars também relatou que “explosões poderosas” foram ouvidas em múltiplas refinarias em Asaluyeh. Segundo a publicação, “alguns tanques de armazenamento e áreas de instalações de gás em diferentes fases” das refinarias foram atingidos durante os ataques.

As autoridades informaram que funcionários foram retirados das áreas afetadas e levados para locais seguros. Equipes de resgate seguem mobilizadas para conter incêndios e evitar a propagação de danos nas unidades industriais.

Caso confirmados, os episódios representariam o primeiro ataque direto a instalações de produção de petróleo e gás do Irã no contexto atual do conflito, ampliando o risco de impacto sobre o setor energético e a estabilidade regional.