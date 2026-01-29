Carga tributária lidera desafios da construção, diz CNI

247 - A carga tributária elevada tornou-se o principal problema enfrentado pela indústria da construção, segundo a Sondagem Indústria da Construção, divulgada nesta quarta-feira (28) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O levantamento aponta uma mudança relevante no ranking de dificuldades do setor ao longo do último trimestre do ano passado.

De acordo com os dados da pesquisa da CNI e da CBIC, a percepção negativa em relação aos tributos avançou de forma expressiva entre o terceiro e o quarto trimestres, saltando de 32,2% para 37,2%. Com isso, a carga tributária superou as taxas de juros elevadas, que passaram a ocupar a segunda posição entre as maiores preocupações dos empresários da construção, com 32,1%.

O estudo mostra que outros fatores estruturais seguem pressionando o setor. A falta ou o alto custo de trabalhadores qualificados aparece logo em seguida no ranking, empatado com a escassez ou o custo elevado de mão de obra não qualificada. Ambos os problemas foram apontados por 28,5% dos empresários ouvidos na sondagem, evidenciando gargalos persistentes no mercado de trabalho da construção.

Acesso ao crédito continua difícil

A dificuldade de financiamento permanece como um obstáculo relevante para a atividade. O índice de facilidade de acesso ao crédito atingiu 39 pontos no quarto trimestre do ano, patamar considerado baixo e distante da linha de 50 pontos, que separa percepções de facilidade e dificuldade. O resultado indica que os empresários da construção continuam enfrentando barreiras significativas para obter recursos financeiros.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a restrição ao crédito afeta diretamente o desempenho do setor. “O ciclo de atividade da indústria da construção é longo e o setor tem grande necessidade de crédito para fazer os empreendimentos. À medida em que o acesso ao crédito está difícil e caro, por conta das taxas de juros elevadas, o setor é muito afetado”, explicou.

A sondagem reforça que, além do peso crescente da carga tributária, o ambiente financeiro segue desafiador para a indústria da construção, combinando juros elevados, restrições de crédito e dificuldades na contratação de mão de obra, fatores que influenciam diretamente o ritmo de investimentos e a execução de novos projetos no país.



