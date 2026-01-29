BNDES aprova recorde histórico de crédito para inovação em 2025

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) alcançou, em 2025, o maior volume de aprovações de crédito para inovação de toda a sua história. Segundo o Estadão/Broadcast, apenas neste ano, o banco aprovou R$ 17,3 bilhões para financiar projetos de desenvolvimento tecnológico, pesquisa e modernização produtiva em diferentes setores da economia brasileira. No acumulado entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, o BNDES aprovou R$ 36,2 bilhões para inovação. O resultado representa um crescimento de 411% em relação ao total registrado entre 2019 e 2022, período em que as aprovações somaram R$ 7,1 bilhões.

Recorde histórico nas aprovações de crédito

O volume aprovado em 2025 superou o pico anterior da série histórica, iniciado em 1995, que havia sido registrado em 2024, com R$ 13,6 bilhões. Segundo o banco, o avanço reflete a ampliação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da indústria e à promoção da inovação no país.

Política industrial impulsiona projetos de inovação

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon, o Brasil tem atraído projetos relevantes de pesquisa e desenvolvimento de empresas multinacionais, impulsionado por instrumentos de fomento e incentivos públicos.

“A gente viu isso com Bosch, com Volkswagen, com Fiat Stellantis e outros que a gente vai anunciar aí ao longo do tempo, de projetos interessantes que estão vindo (para o Brasil)”, afirmou Gordon.

Ele destacou ainda o papel da política industrial na retomada dos investimentos. “O governo criou uma política industrial, criou os instrumentos a partir do BNDES. O BNDES tem impulsionado fortemente com o programa Mais Inovação e tem tido o resultado desses projetos virem, e agora os projetos começaram a ser realizados”, disse.

Crescimento regional das liberações

As aprovações de crédito para inovação cresceram em todas as regiões do país nos últimos três anos, na comparação com o período de 2019 a 2022. No Norte, o volume aprovado saltou de R$ 15,9 milhões para R$ 1,4 bilhão, uma alta de 9.186%. No Sudeste, o total avançou de R$ 2,3 bilhões para R$ 22,5 bilhões, crescimento de 860%.

O Centro-Oeste registrou aumento de 545%, com R$ 2,3 bilhões aprovados, enquanto o Nordeste teve alta de 510%, alcançando R$ 1,7 bilhão. No Sul, as liberações dobraram, passando de R$ 4 bilhões para R$ 8,1 bilhões.

Setores estratégicos concentram investimentos

Segundo Gordon, setores estratégicos da economia concentram boa parte dos recursos aprovados. “O desenvolvimento de motores híbridos, flex, em muitas das empresas do setor automotivo é no Brasil. Mas tem casos também, por exemplo, como o da Eve, que é o carro voador da Embraer”, afirmou.

O diretor também destacou os avanços no setor de saúde. “Tem o setor de saúde batendo recordes de financiamento aqui no BNDES na atividade de inovação para novos fármacos, novos IFAs (insumos farmacêuticos ativos), que são os insumos para o setor de saúde, novos medicamentos, ou seja, tem muita importância esses investimentos para a soberania nacional”, disse.

Ele acrescentou que a adoção de novas tecnologias tem se intensificado. “Então você tem esses setores como o de saúde, setor automotivo, setor aeronáutico, a Embraer com o carro voador, muita utilização de inteligência artificial também. Isso é interessante, muitas empresas estão desenvolvendo e utilizando inteligência artificial para saúde, para o setor de gestão, para o setor financeiro”, afirmou.

Programa Mais Inovação lidera financiamentos

Cerca de 78% de todo o volume aprovado entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025 ocorreu por meio do programa BNDES Mais Inovação, principal instrumento do banco para apoiar projetos tecnológicos considerados estratégicos.

Em nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou o papel do banco no fomento à economia do futuro. “O BNDES atua com vários instrumentos complexos, complementares e fundamentais para o fomento à economia do futuro. Enquanto o Fundo Clima tem foco em projetos de descarbonização, de redução das emissões de gases do efeito estufa e de preservação e restauro florestal, o Programa Mais Inovação e a TR, em que batemos recorde histórico de aprovações, avançam no financiamento a projetos de inovação que são estratégicos para o País”, afirmou.

Mercadante também mencionou outras iniciativas em curso. “Sem falar no Fundo Amazônia e nos sete fundos que estruturamos junto com o setor privado, que irão mobilizar R$ 16,2 bilhões para iniciativas de transição ecológica, restauração ambiental e descarbonização da economia”, concluiu.