BNDES amplia apoio à Embraer e destina bilhões para exportações e inovação

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) intensificou, nos últimos anos, o apoio financeiro à Embraer, com um volume expressivo de recursos direcionado principalmente à exportação de aeronaves e ao avanço tecnológico da indústria aeronáutica brasileira. Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, o banco aprovou R$ 28,8 bilhões para a empresa, consolidando uma das maiores operações de fomento já realizadas no setor.

Desse total, R$ 27,13 bilhões foram destinados ao financiamento da exportação de 169 aeronaves produzidas pela Embraer. As informações foram divulgadas pela coluna Painel S.A., do jornal Folha de S.Paulo, que apurou os dados junto ao próprio BNDES. O montante restante, de R$ 1,68 bilhão, foi liberado para projetos de desenvolvimento de novas tecnologias, ampliando a atuação da empresa em áreas estratégicas.

Parte desses recursos contempla o apoio à Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer voltada ao mercado de mobilidade aérea urbana. A empresa atua no desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os eVTOLs, popularmente conhecidos como carros voadores. Em dezembro, a Eve anunciou a aprovação de um financiamento de R$ 200 milhões pelo BNDES especificamente para esse projeto.

O volume total aprovado desde 2023 inclui ainda liberações recentes que não foram oficialmente anunciadas. Segundo o banco, por razões contratuais, os valores e os projetos específicos aos quais esses novos recursos serão destinados ainda não podem ser divulgados.

O apoio financeiro concedido à Embraer no período atual representa um crescimento significativo em relação aos anos anteriores. De acordo com os dados do BNDES, os recursos injetados desde 2023 são 108% superiores ao total destinado à empresa durante toda a gestão anterior, entre 2019 e 2022, quando os financiamentos somaram R$ 13,8 bilhões.

Além das linhas de crédito, o banco também ampliou sua presença acionária na Eve Air Mobility. A participação foi adquirida após um aporte adicional de R$ 405,3 milhões realizado por meio da BNDESPar, braço de participações do banco de fomento.

Ao comentar a estratégia, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o papel do financiamento público na política industrial do país. “O apoio a empresas brasileiras, como a Embraer, para que conquistem cada vez mais novos mercados pelo mundo é um dos eixos principais da Nova Indústria Brasil, política industrial do governo do presidente Lula”, afirmou.

Mercadante também ressaltou o impacto mais amplo das operações de crédito voltadas à exportação. “Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, o banco já financiou com R$ 56 bilhões a exportação dos mais diversos produtos nacionais, contribuindo para fortalecer as empresas e gerar empregos qualificados.”