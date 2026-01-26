BNDES aposta em fundos climáticos e projeta alavancar R$ 20 bilhões em investimentos

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira (26) a seleção de sete fundos de investimento que poderão receber até R$ 4,3 bilhões para financiar projetos ligados à agenda climática no Brasil. A iniciativa faz parte de uma chamada pública voltada ao apoio à transição ecológica, à restauração ambiental e à descarbonização da economia, com foco exclusivo em iniciativas desenvolvidas no território nacional., informa a Folha de São Paulo.

Os aportes serão realizados por meio da BNDESPar, subsidiária responsável pela participação acionária do banco em empresas. Lançada em setembro de 2025, a chamada pública atraiu 45 propostas apresentadas por gestores nacionais e internacionais. Após o processo de seleção, sete fundos foram escolhidos, incluindo gestoras como Pátria e Vinci. Segundo o banco, a expectativa é que os investimentos públicos funcionem como âncora para mobilizar cerca de R$ 16,2 bilhões adicionais em recursos privados.

Entre os fundos selecionados, cinco têm como estratégia a aquisição de participação acionária em empresas, enquanto outros dois atuam na concessão de crédito. As iniciativas estão organizadas em duas grandes frentes: transformação ecológica e soluções baseadas na natureza. De acordo com o BNDES, todos os recursos deverão ser direcionados exclusivamente a projetos desenvolvidos no Brasil.

Em nota, o banco detalhou que os investimentos devem viabilizar a restauração de mais de 90 mil hectares nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Também estão previstas ações voltadas à descarbonização industrial, à economia circular, ao desenvolvimento de biocombustíveis, ao hidrogênio verde e a tecnologias de redução de emissões de gases de efeito estufa.

Na categoria de transformação ecológica, os fundos de participação selecionados foram o Catalytic Transition Fund Brazil FIP Multiestratégia, com aporte de até R$ 1 bilhão; o EB Clima II – Transição Energética & Descarbonização IS FIP Multiestratégia, com até R$ 500 milhões; e o Generation Just Climate Brasil FIP, com até R$ 800 milhões. Já na vertente de soluções baseadas na natureza, foram escolhidos o Patria Latam Reforest Fund I FIP Multiestratégia IS, com até R$ 500 milhões, e o The Amazon Reforestation Fund II FIP Multiestratégia IS – Mombak, também com até R$ 500 milhões.

Os dois fundos de crédito selecionados estão igualmente inseridos na linha de transformação ecológica. São eles o Vinci Crédito Soluções Climáticas FIC FIM, que poderá receber até R$ 500 milhões, e o FIDC Clima Riza Farma, com o mesmo volume potencial de recursos.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o papel do banco no estímulo a áreas que ainda enfrentam dificuldades para atrair capital privado. “A iniciativa amplia os investimentos no Brasil e contribui para o cumprimento das metas nacionais de redução de emissões”, afirmou.

A estratégia está alinhada à posição do governo Lula (PT), que defende uma atuação mais robusta do banco no financiamento de diferentes setores da economia, incluindo a retomada da BNDESPar, anunciada no ano passado.