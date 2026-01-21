Desde 2023, BNDES já aprovou R$ 13,1 bilhões para o setor de metalurgia

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ampliou de forma expressiva o apoio financeiro à indústria de metalurgia brasileira a partir de 2023, consolidando o setor como uma das prioridades da política de desenvolvimento industrial. Desde então, o banco aprovou R$ 13,1 bilhões em crédito voltado ao financiamento de empresas da área, valor que marca uma mudança relevante no padrão de investimentos públicos destinados à indústria de base.

Os dados apontam um crescimento de 248% em relação ao volume aprovado entre 2019 e 2022, período em que os financiamentos somaram R$ 3,8 bilhões. O dado evidencia uma inflexão na estratégia do banco, alinhada à retomada de políticas industriais mais ativas.

Somente em 2025, o montante de crédito aprovado alcançou R$ 8 bilhões, configurando o segundo maior resultado anual da série histórica do BNDES para o setor de metalurgia. O desempenho fica atrás apenas de 2008, quando os financiamentos atingiram R$ 10,4 bilhões, em um contexto de forte atuação do banco diante da crise financeira internacional.

A expansão do crédito tem impacto direto sobre a siderurgia, segmento central da metalurgia, e sobre cadeias produtivas estratégicas para a economia nacional. O fortalecimento da indústria de base repercute em setores como o aço, a indústria automotiva e a área tecnológica, que dependem do fornecimento de insumos metalúrgicos para manter competitividade e capacidade de inovação.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o avanço nos financiamentos reflete uma diretriz clara do atual governo. “Os financiamentos aprovados pelo BNDES para todo o setor, com destaque para a siderurgia, são fundamentais para fortalecer a indústria de base no país, conectada a uma cadeia imensa de segmentos de destaque da economia nacional, como aço, o automotivo e o tecnológico. O crescimento do apoio do Banco é resultado do compromisso do governo do presidente Lula de retomar a importância da indústria no Brasil”, afirmou.