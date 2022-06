Justiça decreta prisão temporária de suspeito de assassinar Bruno Pereira e Dom Phillips

O prazo de 30 dias da prisão temporária é prorrogável por mais 30. Oseney da Costa de Oliveira confessou ter assassinado o indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips edit

247 - A Justiça do Amazonas decretou nesta quarta-feira (15) a prisão temporária, por 30 dias, de Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos, após ele ter confessado que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram o indigenista da Fundação Nacional de Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O prazo de 30 dias da prisão temporária é prorrogável por mais 30.

De acordo com Oliveira, os corpos do jornalista e do indigenista foram decepados e jogados em uma vala.

Uma perícia identificou vestígios de sangue na lancha usada por Amarildo Oliveira, conhecido como "Pelado", que também teve a prisão temporária decretada na semana passada.

A Polícia Federal (PF) afirmou que o material orgânico encontrado durante buscas pelo indigenista e pelo jornalista britânico são parte de estômago humano.

