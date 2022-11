Lula propõe aliança e Indonésia defende cooperação para o meio ambiente

Apoie o 247

247 - O presidente da Indonésia, Joko Widodo, parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória na eleição e defendeu "a cooperação Indonésia-Brasil em desenvolvimento sustentável e transição energética". Widodo afirmou que os dois países estão entre "as nações mais biodiversas" do mundo. A informação foi publicada nesta quinta-feira (3) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A equipe do ex-presidente Lula pretende fazer uma aliança Brasil-Indonésia-Congo para cooperações em favor do meio ambiente, de acordo com informações publicadas no dia 31 de agosto pela agência Reuters.

De acordo com o coordenador técnico da equipe de transição do presidente eleito, Aloizio Mercadante, "a proposta é estabelecer uma aliança estratégica para tratar da questão do financiamento" do desenvolvimento sustentável e da conservação.

Outros países, como Alemanha e Noruega, informaram que retomarão a ajuda financeira ao Brasil contra o desmatamento da Amazônia após a eleição do petista.

Nesta quinta-feira (3), o Supremo Tribunal Federal (STF) obrigou o governo a retomar o Fundo Amazônia, paralisado por Jair Bolsonaro (PL) há três anos com mais de R$ 3 bilhões parados em caixa.

O ex-presidente também aceitou o convite feito pelo Egito para comparecer à conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP27 neste mês no país do continente africano.

