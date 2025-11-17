Moraes agenda depoimento de Salles em investigação sobre contrabando de madeira

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), definiu para 9 de dezembro o interrogatório do deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP), denunciado por supostamente favorecer o envio irregular de produtos florestais ao exterior. A oitiva integra uma série de depoimentos previstos na ação que apura crimes ligados ao contrabando de madeira.

Segundo o Metrópoles, além do ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro (PL), outros 19 réus serão ouvidos pela Corte entre 9 e 12 de dezembro. Entre eles está o ex-presidente do Ibama Eduardo Bim, além de servidores ligados ao órgão ambiental. O cronograma inclui ainda o depoimento de testemunhas de acusação e defesa, marcado para o período de 1º a 5 de dezembro.

A investigação teve início após uma notícia-crime apresentada em maio de 2020 por parlamentares da oposição ao governo Bolsonaro. A iniciativa se baseou no vídeo de uma reunião ministerial realizada um mês antes, em que Salles defendia aproveitar a distração da imprensa com a pandemia de Covid-19 para acelerar mudanças infralegais na área ambiental.

Os fatos começaram a ser apurados pela Polícia Federal em 2021, no âmbito da Operação Akuanduba. De acordo com manifestação da Procuradoria-Geral da República, as investigações apontaram uma suposta articulação de servidores indicados por Salles para cargos de confiança no Ministério do Meio Ambiente para favorecer interesses privados de empresas madeireiras.

Os denunciados respondem a acusações como corrupção passiva, advocacia administrativa, organização criminosa e facilitação de contrabando. O julgamento dos depoimentos deverá orientar os próximos passos do processo no Supremo, que segue examinando a participação de cada um dos envolvidos no suposto esquema.