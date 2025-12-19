Rompimento de barragem no Tocantins obriga ribeirinhos a sair de casa

Por Carolina Bataier, Brasil de Fato - O rompimento da barragem de uma hidrelétrica resultou na remoção de famílias ribeirinhas que vivem próximas ao Rio Ribeirão Bonito, em Ponte Alta do Bom Jesus, na região sudeste do Tocantins, na manhã desta sexta-feira (19). A barragem é administrada pelo Grupo ZX.

De acordo com o prefeito do município, José Luciano (Republicanos), não há, até o momento, registro de vítimas – apenas danos ambientais. Os moradores das proximidades da margem do rio foram levados para as partes mais altas do território. Além das pessoas que moram na área afetada, animais também foram removidos do local.

“A gestão municipal manifesta sua preocupação com a segurança da população e com os impactos ambientais, atuando de forma responsável por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura”, informa Luciano. Ele informa que as equipes da prefeitura, da Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estão na área afetada.

Vídeos enviados à reportagem do Brasil de Fato mostram uma forte correnteza arrastando terras e invadindo as matas. Um comunicado do Corpo de Bombeiros informa que o rompimento ocorreu “em aproximadamente dois metros da crista da barragem, no momento em que era realizado o fechamento do vertedouro [estrutura que permite o controle do nível de água]”.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, a Polícia Civil do Estado do Tocantins informa que irá investigar as causas do rompimento da barragem.

O Brasil de Fato entrou em contato com o Grupo ZX, que confirma não haver vítimas graves, embora os danos ambientais sejam visíveis. A empresa, com patrimônio líquido de R$ 6,89 milhões em 2024, tem seis centrais hidrelétricas. No site oficial, não há informação sobre o local das usinas.

