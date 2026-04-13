ABI pede investigação ao MP de SP e repudia ameaças feitas contra Nêggo Tom, colunista e apresentador do Brasil 247

247 - A Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos (CDLIDH) da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) enviou ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) um ofício para investigar e punir o(s) responsável(eis) pelas ameaças virtuais endereçadas ao jornalista Ricardo Nêggo Tom, colunista do Brasil 247 e apresentador da TV 247.

Segundo a ABI, "como a ameaça a Nêggo Tom partiu de alguém que diz pertencer a uma família de policiais, cabe ao Ministério Público Estadual, que por lei exerce o controle externo das polícias do Estado de São Paulo, debruçar-se sobre o caso, identificando e punindo o(s) seu(s) autor(es)". A associação afirmou que as ameaças ao jornalista constituem "um ataque à liberdade de manifestação do comunicador e um ataque à liberdade de informação dos cidadãos em geral, seus ouvintes e leitores".

Conforme destaca o ofício, o comunicador foi ameaçado no último sábado (11) pelo perfil "@carolftduarte", que respondia aos comentários sobre o assassinato de Thawanna da Silva Salmázio, de 31 anos, mãe de cinco crianças, morta por disparos da arma da soldado da PM-SP Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, na Cidade Tiradentes (SP), em 3 de abril.

Veja a transcrição da mensagem enviada pelo @carolftduarte, de acordo com o ofício: "é minha parente minha Prima toda nossa família são policiais. Essas Descrasada teve o que mereceu certo. Seu noia sem noção tá falando oq toma cuidado oque vc fala ai certo. As câmeras já mostra e prova que essa mulher provocou a Policial indo para cima dela deveria ficar keta alta hora da madrugada quere ir para cima da policial e ainda fazendo oque no mesmo horário que os policiais tava operando outra abordagem certo". "vc vai morreu continua ai então. Esse planeta é pequeno para milhares de policiais a chegar até a sua residência e manda vc sair para fora ainda mais sem noção do que ta falando ai".

Na avaliação feita pela ABI, "merece ainda ser realçado que a ameaça a Nêggo Tom tem como objetivo constranger não apenas sua atividade profissional como comunicador, mas também, de forma indireta, a atividade dos demais comunicadores/jornalistas". "Direitos esses garantidos pela Constituição Federal, tal como reafirma com insistência o Supremo Tribunal Federal (STF) em diversos julgados", ressalta a ABI.

A associação reforçou, ainda, que insiste para que o MP-SP abra uma investigação necessária a partir da queixa registrada em seu site — Atendimento nº 0245.0000206/2026, em 12 de abril de 2026 — para punir os possíveis autores dos crimes de ameaça e de constrangimento ao trabalho jornalístico desenvolvido no site e na TV Brasil 247 por Ricardo Antônio de Oliveira, profissionalmente conhecido como "Nêggo Tom".