ABI repudia plano de ataque de Vorcaro contra o jornalista Lauro Jardim

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) divulgou uma nota pública na qual condena com veemência um suposto plano de ataque físico contra o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. A manifestação ocorre após revelações trazidas à tona no âmbito da chamada “Operação Compliance Zero”, conduzida pela Polícia Federal e acompanhada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a nota assinada pelo presidente da ABI, Octávio Costa, as informações divulgadas pelas autoridades indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, teria planejado um atentado contra o jornalista. O posicionamento da entidade foi publicado nesta quarta-feira (4) e expressa repúdio ao episódio, com base nos dados apresentados pelas investigações da Polícia Federal.

Segundo a associação, o relatório da PF descreve a intenção de encenar um assalto para agredir o profissional de imprensa. A ordem, conforme os investigadores, seria que o jornalista tivesse “todos os dentes quebrados”, numa tentativa de intimidar e silenciar sua atuação jornalística.

Para a ABI, o conteúdo das apurações revela práticas incompatíveis com o regime democrático. “Os detalhes contidos no relatório da PF são de uma barbárie incompatível com o Estado Democrático de Direito”, afirma o texto. A entidade acrescenta que a tentativa de agressão representa um método de intimidação violenta contra a imprensa.

A nota também destaca que o episódio ultrapassa a esfera individual e atinge diretamente a liberdade de imprensa. “Este episódio não é apenas um ataque a um indivíduo, mas uma agressão brutal a toda a categoria dos jornalistas e ao direito da sociedade de ser informada”, declarou a associação.

A ABI manifestou ainda apoio às autoridades responsáveis pela investigação. Segundo a entidade, a atuação da Polícia Federal e do Poder Judiciário foi fundamental para impedir que o suposto plano fosse executado.

No documento, a instituição ressalta que a liberdade de expressão e o exercício do jornalismo são princípios essenciais do sistema democrático. “Não toleraremos que métodos de milícia ou de organizações criminosas sejam utilizados para intimidar a imprensa brasileira”, afirma a nota.

A entidade informou que acompanhará o andamento do caso na Justiça e defendeu que eventuais responsáveis sejam responsabilizados conforme a lei.

Ao final do comunicado, a ABI expressou solidariedade ao jornalista alvo do suposto plano de agressão. “Ao colega Lauro Jardim, manifestamos nossa total solidariedade e apoio irrestrito. A caneta não será calada pelo medo”, conclui o texto assinado por Octávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa.