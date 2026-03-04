Fenaj repudia ameaças a Lauro Jardim e exige apuração rigorosa do caso

247 - A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro (SJPMRJ) divulgaram uma nota pública em que manifestam repúdio às denúncias sobre um suposto plano de intimidação e violência contra o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo e da rádio CBN. As entidades classificam o caso como um ataque grave à liberdade de imprensa e defendem a investigação rigorosa dos fatos.

As suspeitas surgiram a partir de investigações da Polícia Federal que apontariam a existência de um plano criminoso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. O objetivo seria monitorar, perseguir e agredir o jornalista com a finalidade de silenciá-lo em razão de sua atuação profissional.

Na avaliação da FENAJ e do SJPMRJ, o episódio representa uma ameaça direta ao direito à informação e aos fundamentos da democracia. As organizações afirmam que iniciativas de intimidação contra profissionais da imprensa não devem ser tratadas como casos isolados, mas como parte de um ambiente mais amplo de hostilidade contra jornalistas no país.

Em nota conjunta, as entidades destacam que a violência ou a ameaça contra jornalistas afeta toda a sociedade. “Trata-se de um ataque direto à liberdade de imprensa, ao direito à informação e aos pilares fundamentais da democracia”, afirmam.

A FENAJ e o sindicato também reforçam a necessidade de responsabilização dos envolvidos, caso as denúncias sejam confirmadas. As organizações cobram providências das autoridades e defendem a adoção de mecanismos de proteção aos profissionais de comunicação que atuam em situações de risco.

As entidades ainda manifestaram solidariedade a Lauro Jardim e a outros jornalistas que enfrentam pressões no exercício da profissão. No comunicado, ressaltam que a liberdade de imprensa é essencial para o funcionamento do regime democrático e reiteram que não aceitarão qualquer tentativa de silenciamento da atividade jornalística.