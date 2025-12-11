ABI aciona PGR contra Motta: “não sabe a importância do jornalismo”
Entidade denuncia cerceamento e agressões a repórteres no plenário da Câmara
247 - A reação à retirada forçada de repórteres do plenário da Câmara dos Deputados ganhou novos contornos nesta quinta-feira (11), quando o presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Octávio Costa, criticou duramente o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). As manifestações ocorreram após os episódios de violência registrados na última terça-feira (9), durante a ocupação da mesa da Câmara pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).
Durante audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, Costa afirmou que Motta demonstrou desconhecer o papel essencial da imprensa em uma sociedade democrática. “O trabalho de relato dos fatos, de relato da verdade, de compromisso com a verdade que o jornalista tem, compromisso com a ética, incomoda muita gente. E pelo visto incomoda muito o presidente da Câmara”, declarou o dirigente. Ele acrescentou: “Então o senhor Hugo Motta infelizmente ele não sabe o que é jornalismo, ele não sabe a importância do jornalismo para a democracia”.
Jornalistas foram expulsos do plenário
Os tensionamentos se intensificaram na terça-feira (9), quando Glauber Braga ocupou a mesa diretora da Câmara em protesto contra o processo que poderia resultar na cassação de seu mandato. Após a resistência do parlamentar em deixar o local, policiais legislativos iniciaram a evacuação do plenário e, segundo relatos, passaram a impedir repórteres de registrar os acontecimentos.
A TV Câmara também interrompeu a transmissão ao vivo, enquanto jornalistas aguardavam explicações e tentavam acompanhar a retirada do deputado. Nesse período, profissionais de imprensa relataram agressões cometidas por agentes da Polícia Legislativa. Glauber Braga acabou removido à força.
Ações da ABI e repercussão no setor
Diante da gravidade dos fatos, a ABI anunciou que adotará três medidas formais:
- Representação na Procuradoria-Geral da República, por crime de responsabilidade, envolvendo violações ao direito à liberdade de imprensa no interior da Câmara dos Deputados;
- Denúncia à Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA;
- Representação no Conselho de Ética da Câmara, acusando Hugo Motta de quebra de decoro parlamentar e infração disciplinar.
A reação do setor jornalístico foi imediata. Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) repudiou o que classificou como “grave censura à imprensa” e condenou as agressões. A Abratel, a ANJ e a Aner também denunciaram o cerceamento ao trabalho dos profissionais e exigiram responsabilização.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) afirmou considerar inaceitáveis tanto a censura quanto a violência praticada contra jornalistas e parlamentares, reforçando que a garantia de acesso à informação é condição fundamental para o funcionamento das instituições democráticas.