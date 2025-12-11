Lira dispara crítica contra Hugo Motta: “está uma esculhambação”

247 - O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez duras críticas à condução política da Casa após o plenário aprovar uma pena alternativa ao deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), que manteve seu mandato. As declarações de Lira ocorreram em um grupo interno de seu partido, revelou o G1.

Em suas mensagens, Lira afirmou que o clima interno se deteriorou e que é preciso retomar a organização dos trabalhos legislativos. “Tem que reorganizar a Casa. Está uma esculhambação”, registrou o deputado.

Ele também fez uma crítica indireta ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mencionando a representação apresentada pelo PSOL à Procuradoria-Geral da República contra o comando da Casa após a retirada à força de Glauber da cadeira da presidência. “PSOL representou contra o presidente Hugo na PGR”, declarou.

A tensão entre Lira e Glauber vem de votações anteriores. O parlamentar do PSOL afirma que o conflito teve origem quando ele denunciou o chamado orçamento secreto — mecanismo de repasse de emendas sem transparência — durante a gestão de Lira na presidência da Câmara. O ex-presidente foi um dos articuladores da punição contra o deputado fluminense.

Após a vitória da esquerda na decisão que preservou o mandato de Glauber, Lira apontou que outro julgamento deveria ter sido adiado. “Não existe continuar votando”, disse ele, referindo-se ao processo de cassação da deputada Carla Zambelli, analisado na mesma sessão. Lira afirmou que o mandato da parlamentar deveria ser mantido, já que a mesa diretora da Câmara decretaria sua perda por faltas, uma vez que Zambelli não tem comparecido às sessões por estar presa na Itália.