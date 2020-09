Adnet agradece mensagens de aniversário e solidariedade por ‘ataque patético do governo’

247 - O roteirista e humorista Marcelo Adnet agradeceu no Twitter por mensagens que recebeu pelo aniversário e pela solidariedade após o ataque sofrido por parte do secretário de Cultura, Mário Frias , depois de ser alvo de uma sátira do ator.

Pelo perfil oficial da Secom do governo federal no Twitter, Frias chamou Adnet de “garoto frouxo e sem futuro”, “crápula”, “Judas” e “criatura imunda”. Depois do ataque, ele ameaçou um deputado do PSOL e foi ameaçado a ser alvo de denúncia junto ao MPF .

O vídeo publicado por Mário Frias também foi gravado usando música sem autorização . O autor, o australiano Scott Buckley, pediu para que ele seja retirado do ar.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.