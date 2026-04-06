André Basbaum deixa presidência da EBC e assume cargo de diretor editorial na Record

247 - O jornalista André Basbaum deixou a presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e assume, na segunda-feira (6), o cargo de diretor editorial do Grupo Record. A posição estava vaga desde a saída de Thiago Contreira, desligado em 20 de março, e a nomeação ocorre em meio a mudanças internas na emissora. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

A movimentação integra um processo de reestruturação que incluiu medidas de ajuste fiscal ao longo dos últimos oito meses. Entre as ações, estão a aprovação de um novo plano de cargos e remuneração e a redução de um déficit de R$ 18 milhões.

Basbaum havia assumido a presidência da EBC em outubro de 2025, após deixar o cargo de diretor de integração de jornalismo da TV Record. Ao longo da carreira, o jornalista ocupou funções em diferentes veículos de comunicação. Ele foi editor de economia do Jornal Nacional, editor especial do Jornal da Record, editor-chefe do SBT Brasil e diretor de jornalismo na Band.