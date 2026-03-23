EBC amplia cooperação na China com parceria com o Shanghai Media Group

247 – A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fechou nesta sexta-feira (20) uma nova parceria estratégica durante a missão oficial de sua direção à China. Segundo informações da Agência Brasil, o diretor-presidente da estatal, Andre Basbaum, foi recebido em Xangai pela vice-presidente Wu Qian, do Shanghai Media Group (SMG), um dos maiores conglomerados de mídia do país asiático.

O novo entendimento se soma a uma série de articulações feitas pela comitiva da EBC ao longo da semana em Xangai e Pequim, em uma agenda voltada à construção de parcerias entre Brasil e China no campo da comunicação pública, da produção audiovisual, da inovação tecnológica e das plataformas digitais. Basbaum esteve acompanhado pelo diretor de Administração e Finanças da empresa, Rodrigo Faria.

Parceria com gigante da mídia chinesa

A reunião com o Shanghai Media Group marca mais um passo da ofensiva institucional da EBC para ampliar sua presença internacional e fortalecer laços com grupos de comunicação chineses. Fundado em 2001, a partir da fusão de quatro emissoras locais de rádio e televisão, o SMG se consolidou como um dos mais relevantes grupos de mídia da China.

A aproximação com o conglomerado ocorreu no último dia da agenda oficial da EBC no país. Embora o conteúdo detalhado do acordo não tenha sido informado no texto original, o encontro reforça a intenção brasileira de estabelecer canais permanentes de cooperação com o setor de mídia chinês, em um momento em que as relações entre os dois países avançam em várias frentes estratégicas.

Missão busca alianças em comunicação, tecnologia e conteúdo

Desde o início da semana, a direção da EBC vem cumprindo uma agenda intensa na China, com visitas institucionais a órgãos públicos, empresas de mídia e plataformas tecnológicas. O objetivo central da viagem foi buscar parcerias estratégicas entre Brasil e China na área de comunicação.

A missão teve como foco a aproximação com instituições públicas e privadas ligadas à televisão, ao rádio, às agências de notícias, ao audiovisual e às redes sociais. O movimento ocorre em um cenário de crescente protagonismo chinês no setor de tecnologia e comunicação, incluindo plataformas digitais, sistemas de distribuição de conteúdo e inovação em infraestrutura de mídia.

Encontro com Dilma no banco dos BRICS

Na quinta-feira (19), Andre Basbaum foi recebido em Xangai pela presidenta do New Development Bank, Dilma Rousseff, ex-presidenta da República. A visita à sede do banco integrou a agenda institucional da EBC no país.

Ainda no mesmo dia, o diretor-presidente da estatal também esteve no China Media Group, descrito como o maior conglomerado de mídia da China. Com o grupo, a EBC já mantém um acordo de cooperação. Durante a visita, foi formalizada uma ampliação dessa parceria com a criação de um formato televisivo conjunto, o Panorama China.

A iniciativa indica um avanço concreto na colaboração entre os dois países no campo da produção televisiva, sinalizando uma aposta em conteúdos compartilhados e em intercâmbio de formatos entre as estruturas de comunicação pública brasileira e chinesa.

TV 3.0 entra na pauta bilateral

Outro momento importante da missão ocorreu na reunião com a ministra da Administração Nacional de Rádio e Televisão da China, Cao Shumin. De acordo com o texto original, no encontro foram debatidas formas de cooperação entre os dois países no desenvolvimento da TV 3.0, tecnologia que começa a funcionar neste ano no Brasil.

O tema tem grande relevância estratégica para o setor de comunicação, porque a TV 3.0 é vista como uma nova etapa da televisão aberta, com recursos avançados de interatividade, conectividade e integração entre transmissão tradicional e ambiente digital. A aproximação com a China nessa área sugere que a EBC busca também acompanhar transformações estruturais no modelo tecnológico da radiodifusão.

Xinhua, iQIYI e CBIC entram no radar da EBC

A agenda da delegação brasileira incluiu ainda uma visita à sede da agência de notícias Xinhua, em Xangai. No local, a comitiva foi recebida pelo presidente da agência e secretário do Partido Comunista Chinês, Fu Hua.

Basbaum também visitou a iQIYI, gigante chinesa do setor audiovisual voltada à produção e distribuição de conteúdo, além da China Broadcasting International Economic and Technical Cooperation (CBIC). As agendas mostram que a missão não se restringiu à comunicação pública tradicional, mas procurou mapear diferentes polos do ecossistema midiático chinês, do jornalismo à indústria do entretenimento e à cooperação técnico-econômica no setor de radiodifusão.

Plataformas digitais ganham espaço na agenda

No último dia da viagem, a direção da EBC também esteve na sede da Xiaohongshu, conhecida em inglês como Red Note. O texto informa que a rede social, uma das que mais crescem na China, já possui 350 milhões de usuários e pretende começar a operar no Brasil.

A visita revela o interesse da EBC em compreender mais de perto o funcionamento de novas plataformas que vêm ganhando escala no mercado asiático e que podem ter impacto crescente no ambiente digital brasileiro. Em um cenário de rápidas transformações no consumo de conteúdo, o contato com empresas desse porte ajuda a situar a comunicação pública diante de novas tendências tecnológicas e comerciais.

Antes disso, em Pequim, Basbaum esteve na sede mundial do Kwai, apontado como uma das principais plataformas de conteúdo do mundo, com mais de 700 milhões de usuários ativos por mês, sendo 60 milhões deles no Brasil. A presença do aplicativo no mercado brasileiro torna a interlocução ainda mais relevante do ponto de vista institucional.

Cooperação Brasil-China na comunicação avança

A viagem da direção da EBC à China deixa evidente uma estratégia de ampliação das conexões internacionais da estatal brasileira, com ênfase na cooperação com empresas e instituições de um país que ocupa posição central na transformação global da comunicação, da tecnologia e do audiovisual.

Ao longo da semana, a EBC articulou encontros com grupos de mídia tradicionais, autoridades públicas, agências de notícias, empresas de tecnologia e plataformas digitais. O acordo com o Shanghai Media Group se insere nesse movimento mais amplo, que busca combinar intercâmbio institucional, inovação tecnológica e desenvolvimento de novos formatos de conteúdo.

Com isso, a estatal brasileira procura consolidar uma agenda de longo prazo com atores centrais do setor de comunicação na China, abrindo espaço para cooperação em televisão, informação, plataformas digitais e modernização tecnológica.