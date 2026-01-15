David Butter é novo diretor-geral da EBC

Por EBC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou por decreto publicado nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial da União o jornalista David Butter como novo diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Butter assume no lugar de Bráulio Ribeiro, que retorna à Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC (Dotec).

Butter é jornalista com 25 anos de carreira, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em religião na sociedade contemporânea pelo King's College de Londres. Atuou na TV Globo e na GloboNews como editor de texto, produtor, editor-chefe e executivo. Integrou a primeira equipe do G1, o portal de notícias da Globo.

Como sócio e fundador de uma produtora audiovisual, atendeu clientes no Brasil e no exterior, da criação e do desenvolvimento de conteúdo à direção e à produção executiva. Trabalhou ainda em comunicação corporativa e, em diferentes momentos da carreira, como colunista e comentarista esportivo. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2025 na categoria conto, com o livro A Bomba e Outros Contos de Futebol.

“Parto da visão estratégica da EBC: 'ser uma empresa de comunicação relevante para a sociedade'. Acrescento: fazer comunicação pública, portanto ancorada nos valores da cidadania, mas também publicada, acessível e acessada por uma fatia crescente do público”, afirma o novo diretor-geral. “Na Diretoria-Geral, essa tarefa múltipla se traduz no esforço de produzir na Rede Nacional de Comunicação Pública cada vez mais efeitos de rede, dos quais destaco: sinergia, capilaridade, troca e visibilidade.”