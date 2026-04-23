Barão de Itararé reúne comunicadores e lideranças políticas para debater mídia, eleições e Big Techs

247 - O 9º Encontro Nacional de Comunicadores e Ativistas Digitais, conhecido como BlogProg, que acontece nos dias 24 e 25 de abril, é um evento organizado pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

A edição deste ano contará reunirá representantes de veículos independentes, ativistas, estudantes, pesquisadores e lideranças políticas de várias regiões do país.

O evento será realizada no Auditório do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e terá como foco os desafios atuais da comunicação brasileira, o papel da mídia progressista e o avanço das grandes plataformas digitais no debate público.

A abertura do evento acontece nesta sexta-feira, 24 de abril, às 19h, com a mesa “A batalha da comunicação em 2026”, com a participação de Juliano Medeiros, Orlando Silva e Edinho Silva, em uma discussão voltada aos desafios políticos e comunicacionais do próximo ciclo eleitoral, além da disputa de narrativas nas redes sociais.

No sábado, 25 de abril, as atividades começam às 9h com a mesa “O papel da mídia progressista”, com a presença de Renato Rovai, da Revista Fórum, Talita Galli, da TVT News, Kiko Nogueira, do DCM, e Dhayane Santos, do Brasil 247.

"Em meio às disputas de narrativas nas redes sociais e ao avanço das Big Techs sobre o fluxo de informação, o evento ganha relevância ao reunir diferentes setores comprometidos com uma comunicação mais democrática e diversa. O Barão de Itararé, desde sua fundação, em 2010, exerce papel histórico na defesa da democratização da comunicação no Brasil e reafirma esse compromisso ao promover a articulação entre jornalistas, comunicadores, pesquisadores e movimentos sociais, incentivando debates estratégicos", afirmou Dhayane Santos

A proposta é analisar como veículos independentes vêm atuando na ampliação do pluralismo informativo e no fortalecimento do debate democrático no país.





Regulação das Big Techs entra na pauta

Na parte da tarde, às 14h, será realizada a mesa “A luta pela regulamentação das Big Techs”.

Estão confirmados Renata Mielli, coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Ergon Cugler, pesquisador e cientista de dados, e Sérgio Amadeu, sociólogo e estudioso das redes digitais.

O painel deve discutir temas como soberania informacional, concentração de poder nas plataformas e impactos dos algoritmos na circulação de notícias.





Evento termina com carta política

O encerramento está marcado para as 17h de sábado, com a Plenária Final, momento em que será debatida e votada a Carta do 9º BlogProg.

O documento costuma reunir propostas e diretrizes elaboradas ao longo do encontro. O fim das atividades está previsto para as 18h.





Inscrições seguem abertas

Os interessados em participar do BlogProg já podem se inscrever. Segundo a organização, os valores são:

R$ 100 (inteira)

R$ 50 (meia-entrada)

Serviço

Evento: 9º Encontro Nacional de Comunicadores e Ativistas Digitais (BlogProg)

Datas: 24 e 25 de abril de 2026

Local: Auditório do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo

Endereço: Rua Rego Freitas, 530 – Sobreloja, São Paulo