Bolsonaristas apoiam Baby do Brasil após fala sobre apocalipse e viram chacota do Carnaval

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em uma das polêmicas que mais chamaram a atenção neste carnaval, a cantora Baby do Brasil fez um discurso religioso sobre o apocalipse enquanto dividia palco com Ivete Sangalo, durante a passagem do Bloco Coruja no sábado (10), em Salvador. Desde então, lideranças bolsonaristas decidiram se manifestar em apoio ao discurso apocalíptico de Baby e foram detonadas nas redes.

Nesta terça-feira (13), Michelle Bolsonaro afirmou, por meio das redes sociais, que o apocalipse "acontecerá, você acreditando ou não". Já a deputada federal ultrabolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) elogiou Baby, escrevendo que a cantora "deu um forte recado no Carnaval deste ano". Ela ainda complementou: "parabéns, Baby! Te amo!"

continua após o anúncio

A publicação de Zambelli foi rebatida por um internauta na rede social X (antigo Twitter), que escreveu: "se o Apocalipse vem em 5 anos, por que votar na Carla Zambelli? Não tem necessidade. Segundo Baby o mundo vai acabar em 5 anos. O impressionante é que as pautas que a Carla burra Zambelli entra são sempre furadas. Dá uma peninha". Outro internauta escreveu: "Falou a pessoa que correu atrás de uma pessoa armada, mostrando todo seu amor ao próximo."

Em relação ao pronunciamento de Michelle, um terceiro internauta afirmou que o arrebatamento acontecerá, mas não com o povo: "O arrebatamento vai ser feroz na família Bolsonaro. Há uma cela esperando por eles na papuda." Outra mulher comentou: "O nome disso não é Apocalipse amor, é PRISÃO!"

continua após o anúncio

Vale lembrar que, além dos internautas, a postura de Baby do Brasil foi reprovada por artistas, como a própria Ivete Sangalo, que estava no palco e disse: "eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente ‘maceta’ o apocalipse". A postura de Baby foi reprovada também por figuras como o vocalista do grupo Psirico, Márcio Victor, também durante o carnaval de Salvador, e até mesmo a apresentadora Xuxa Meneghel.

Parabéns, IVETE SANGALO!!!! Vc foi demais!!!! continua após o anúncio February 12, 2024

Se o Apocalipse vem em 5 anos, porque votar na Carla Zambelli? Não tem necessidade. Segundo Baby o mundo vai acabar em 5 anos.

O impressionante é que as pautas que a Carla burra Zambelli entra são sempre furadas. Dá uma peninha. continua após o anúncio February 13, 2024

Falou a pessoa que correu atrás de uma pessoa armada, mostrando todo seu amor ao próximo. continua após o anúncio February 12, 2024

O arrebatamento vai ser feroz na família Bolsonaro. Há uma cela esperando por eles na papuda. continua após o anúncio February 14, 2024

O nome disso não é Apocalipse amor, é PRISÃO! continua após o anúncio February 14, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: