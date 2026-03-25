Brasil 247 conquista tricampeonato no iBest como melhor canal de política do Brasil

247 – O Brasil 247 conquistou, na noite de ontem, o tricampeonato como melhor canal de política do Brasil no Prêmio iBest, ao vencer novamente pelo voto popular e consolidar sua posição como uma das maiores, mais respeitadas e mais queridas plataformas de jornalismo político do país.

A premiação foi recebida pela jornalista Dhayane Santos, diretora da TV 247, que subiu ao palco para representar o veículo e destacou, em discurso, os valores que orientam o projeto editorial. “Este prêmio é da nossa comunidade. O jornalismo se faz com democracia, pluralidade e respeito ao público”, afirmou. Em seguida, ela também celebrou a trajetória do portal: “O Brasil 247 acaba completar 15 anos de vida e de trabalho, levando informação de qualidade à sociedade brasileira, 24 horas por dia, sete dias por semana”.

O momento em que Dhay sobe ao palco para celebrar nosso tri no @PremioiBest Viva! pic.twitter.com/CJUtyn24IZ — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) March 25, 2026

O troféu foi entregue por Marcos Wettreich, fundador do iBest, em uma cerimônia que reuniu representantes de diversos segmentos da internet brasileira.

Além de Dhayane, estiveram presentes na premiação importantes nomes da equipe do Brasil 247, como Florestan Fernandes Júnior, diretor de Redação; Leonardo Attuch, fundador e editor-responsável pelo site; Nicolas Iwashita, diretor de Tecnologia; e Edgar dos Santos Oliveira, da equipe administrativa.

Durante o evento, Florestan destacou o papel histórico do veículo no cenário político e midiático nacional. “O Brasil 247 exerce um papel permanente na defesa da democracia e no fortalecimento de uma informação crítica e independente no país”, afirmou.

Já Leonardo Attuch ressaltou a importância do apoio do público para o crescimento do projeto. “Este reconhecimento é fruto do engajamento extraordinário do nosso público, que construiu conosco uma relação de amor e das maiores comunidades políticas da internet brasileira”, declarou, agradecendo pela confiança e participação ativa dos leitores e espectadores.

A conquista do tricampeonato no iBest reafirma o protagonismo do Brasil 247 no ambiente digital e seu compromisso com um jornalismo alinhado à democracia, à pluralidade de ideias e ao fortalecimento da consciência crítica da sociedade brasileira.