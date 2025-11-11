Brasil 247 firma acordo de cooperação com agência de notícias da Índia

247 – O Brasil 247 e a Asian News International (ANI), uma das principais agências de notícias da Índia, firmaram um Memorando de Entendimento (MoU) para cooperação editorial e troca gratuita de conteúdo jornalístico. O acordo, assinado nesta segunda-feira (10), estabelece as bases para o intercâmbio de textos, fotos e vídeos com o objetivo de fortalecer a cobertura internacional e aprofundar a compreensão mútua entre Brasil e Índia.

De acordo com o documento, as duas organizações se comprometem a compartilhar conteúdos. A ANI, sediada em Nova Délhi, poderá distribuir o conteúdo do Brasil 247 a seus assinantes na Índia, enquanto o portal brasileiro poderá publicar reportagens e vídeos produzidos pela agência indiana. O acordo também prevê coberturas conjuntas de eventos de interesse mútuo e colaboração entre equipes editoriais para garantir precisão, equilíbrio e qualidade na informação.

Espírito de cooperação do Sul Global

Assinado por Leonardo Attuch, fundador e diretor do Brasil 247, e Ravi Khandelwal, produtor executivo da Asian News International, o acordo representa um avanço estratégico na internacionalização da cobertura jornalística do Brasil 247.

Mais do que um intercâmbio técnico, a iniciativa se insere no espírito de cooperação e solidariedade entre os veículos de comunicação do Sul Global, que buscam fortalecer suas vozes, ampliar a circulação de informações independentes e promover uma visão plural sobre os desafios e transformações do mundo contemporâneo.

“Acreditamos que esta parceria será altamente benéfica para ambas as organizações, ampliando significativamente a diversidade e o alcance do conteúdo jornalístico", diz Ravi Khandelwal, da ANI News. “A Índia é uma das economias mais dinâmicas do mundo, parceira do Brasil no BRICS e é nossa obrigação reforçar a compreensão mútua entre nossos países", complementa Attuch.

Recentemente, o Brasil 247 formalizou parcerias com diversos veículos do Sul Global, como Global Times, Xinhua e Diário do Povo, da China, Telesur, da Venezuela, Sputnik e TV Brics, da Rússia, e NNA, da África do Sul.