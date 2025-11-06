Brasil 247 e Telesur firmam acordo de cooperação para fortalecer integração midiática latino-americana

247 – A Telesur e o portal Brasil 247 firmaram um acordo de cooperação institucional voltado a fortalecer a integração informativa e o intercâmbio de conteúdos jornalísticos entre os dois meios de comunicação, com foco na promoção de uma narrativa latino-americana independente e na difusão de informações verificadas sobre temas regionais e globais.

O convênio foi assinado por Patricia Villegas Marín, presidenta da Telesur, e por Leonardo Attuch, fundador e presidente do Brasil 247. O documento estabelece bases de colaboração em atividades de cooperação institucional, assistência técnica, intercâmbio de conteúdos, conferências, estudos e investigações conjuntas. O objetivo é ampliar as capacidades de ambos os veículos e consolidar uma aliança estratégica entre meios progressistas da América Latina.

A presidenta da Telesur, Patricia Villegas, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da comunicação regional. “Para a Telesur é muito importante este trabalho coordenado e sistemático com o Brasil 247, uma das maiores plataformas de nosso continente. A região requer cada vez mais informação verificada, real, e com elementos de análise e contexto que permitam aos usuários formar uma opinião própria sobre os acontecimentos", afirmou,

Patricia Villegas, presidenta da Telesur (Photo: Telesur) Telesur

“Com este acordo, multiplicamos nosso impacto e estamos cheios de projetos. Este é apenas o primeiro passo de uma longa associação, fundamental para a consolidação de uma governança regional e até global”, acrescentou Patricia.

Segundo Leonardo Attuch, o convênio representa um avanço na construção de um espaço comunicacional latino-americano integrado, comprometido com a verdade factual e com a defesa da democracia. “A Telesur, que produz conteúdos de alta qualidade em texto e vídeo, desempenha um papel histórico na integração da América Latina e o Brasil 247 compartilha dessa missão”, afirmou.

Leonardo Attuch, presidente e fundador do Brasil 247 (Photo: Brasil 247)

“Este acordo chega num momento de crucial importância, em que a América Latina se vê diante de ameaças militares geradas a partir da desinformação", destacou Attuch

Cooperação para uma comunicação soberana

De acordo com o texto do convênio, a parceria busca “potenciar as capacidades das partes, contribuir para a construção de conhecimento em questões de cooperação internacional e fortalecer os vínculos institucionais e relações internacionais”. O acordo tem validade inicial de dois anos e prevê a realização de projetos conjuntos, estudos e publicações que contribuam para uma visão crítica e contextualizada dos acontecimentos mundiais.

O acordo também reforça o compromisso dos dois veículos com a soberania informativa da América Latina, promovendo uma visão alternativa às grandes corporações midiáticas internacionais. Entre as ações previstas, estão a transferência de tecnologias, consultorias técnicas, assessorias e programas de formação profissional que favoreçam o intercâmbio de experiências entre jornalistas e comunicadores das duas instituições.

O convênio firmado entre Telesur e Brasil 247 marca uma nova etapa na cooperação entre mídias progressistas da América Latina, reafirmando o papel estratégico da comunicação como instrumento de soberania e integração regional.